ROMA – Gentiloni esprime solidarietà a Sassoli per il divieto di entrare in Russia deciso dal Paese di Putin. Il commissario europeo per l’economia parla di “sanzioni ingiustificate”. Ma anche l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, manifesta vicinanza al presidente del Parlamento Europeo, che insieme alla commissaria Jourova e ad altri 6 dirigenti europei si è visto applicare dalla Russia il divieto di ingresso in risposta alle sanzioni dell’Ue per il caso Navalny:

“Solidarietà e vicinanza piena a David Sassoli e a tutti i rappresentanti delle istituzioni democratiche europee contro ogni tentativo di intimidazione da parte della Russia – scrive Zingaretti sui social – L’Europa è libertà e democrazia. Questi sono i valori fondativi. I valori che difenderemo sempre”.

E non è finita qui. Infatti, sulla propria pagina Facebook, Teresa Bellanova, parlamentare di Italia Viva ed ex ministra delle politiche agricole, aggiunge: “