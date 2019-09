Cagliari: colpi in chiusura di mercato

Cagliari, si chiude il mercato

Cagliari al lavoro nell’ultima giornata dedicata al calciomercato. Stasera alle ore 22 chiudono i battenti. La dirigenza rossoblu è ancora impegnata con alcune operazioni. Il direttore sportivo Carli sta provando a mettere a segno alcune cessioni ma non solo. Il primo calciatore pronto a lasciare la Sardegna é Despodov. Dopo l’arrivo a Cagliari di Giovanni Simeone, per il bulgaro gli spazi sarebbero ancora più ridotti. Per questo motivo il sodalizio cagliaritano ha deciso di cederlo. Andrà a giocare nel campionato austriaco, dove lo attende la Sturm Graz, squadra che potrebbe dargli minuti ed una vetrina importante.

Uscite ancora da perfezionare

Oltre a Kiril Despodov, il Cagliari prepara altre cessioni. Deve sfoltire la rosa, cercando anche magari di fare uno o due inserimenti last minute. Alessandro Deiola ad esempio pare si sia convinto a partire. Per lui si profila l’ennesimo prestito. Stavolta dovrebbe passare alla Cremonese di Massimo Rastelli, per disputare il campionato cadetto. Ancora, sempre restando nel settore nevralgico del campo, Filip Bradaric è l’altro calciatore in uscita. Per lui in queste ultime ore di mercato, potrebbe concretizzarsi la pista che lo porterebbe al Getafe in Spagna. In lista di partenza anche Alberto Cerri, per il quale è vivo l’interesse del Lecce, che lo vorrebbe in prestito. Probabile uscita anche per Valter Birsa, nel cui ruolo vi è attualmente una concorrenza spietata.

In entrata cosa può accadere

Se queste uscite dovessero concretizzarsi, potremo assistere a due nuovi arrivi. Il primo potrebbe giungere da uno scambio di prestiti. Romagna andrebbe al Sassuolo, mentre Goldaniga sbarcherebbe in Sardegna alla corte di Rolando Maran. Per ciò che concerne invece il reparto offensivo, dopo le partenza di Han, qualora uscisse anche Cerri, arriverebbe un’altra punta. Si tratta dell’esperto macedone Goran Pandev, che sarebbe la classica chioccia del reparto, pronta ad entrare e fare quello che meglio sa fare; il gol.