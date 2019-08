Cagliari Inter: le probabili formazioni

Probabili formazioni Cagliari Inter, gara in programma domani, domenica 1 settembre al Sardegna Arena. Il fischio d’inizio è in programma alle 20.45. Il Cagliari di Maran arriva alla sfida dopo la sconfitta col Brescia e con il problema infortuni. Infatti, non potrà contare su Pavoletti che ha rimediato una lesione al crociato e starà fermo per diversi mesi. La società è tornata però sul mercato e ha rafforzato la rosa e l’attacco in particolar modo, con l’acquisto di Simeone. Maran comunque potrà contare in questa sfida sulle prestazioni dell’ex nerazzurro Radja Nainggolan, tornato in terra sarda in prestito.

L’Inter invece, si avvicina alla sfida dopo la vittoria ottenuta nella prima giornata di campionato contro il Lecce. Molto probabilmente mister Conte schiererà la stessa formazione presentata nella prima giornata di campionato.

Cagliari Inter, i probabili undici

Si avvicina la seconda giornata del campionato di Serie A. Tra le tante sfide in programma, ci sarà anche Cagliari Inter, che si disputerà domenica 1 settembre alle ore 20.45 presso la Sardegna Arena. Se l’Inter vuole ottenere la seconda vittoria consecutiva, il Cagliari dal canto suo, cerca i suoi primi tre punti stagionali.

Ecco le probabili formazioni del Cagliari e dell’Inter che scenderanno sul terreno di gioco:

Cagliari (4-3-1-2): Rafael, Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini, Rog, Nainggolan, Nandez, Castro; Cerri, Joao Pedro.

A disposizione: Aresti, Mattiello, Pisacane, Romagna, Lykogiannis, Oliva, Ionita, Cigarini, Deiola, L. Castro, Ragatzu, Han Kwang-Song

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

A disposizione: Padelli, Berni, A. Bastoni, Godin, Lazaro, Borja Valero, Barella, Gagliardini, Biraghi, Politano, A. Sanchez, Esposito

Il match Cagliari-Inter sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno. Si ricorda che si tratta di un servizio offerto a pagamento e in abbonamento. Sarà possibile seguire anche la diretta streaming del match tramite la piattaforma Sky Go, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Non resta che attendere il fischio d’inizio delle 20.45.

