Il Milan punta Vlahovic per il prossimo calciomercato. Il centravanti della Fiorentina a soli 20 anni è uno dei talenti che più si è messo in mostra in questo campionato. Lo score dell’attaccante è di sei reti in 28 partite, molte giocate solo per spezzoni. Il suo futuro però è in bilico. Iachini nelle ultime uscite gli ha preferito sia Cutrone che il recuperato Kouamè. Un sovraffollamento che sembra stia convincendo la dirigenza toscana a prendere in considerazione la cessione. Un’idea che prende ancora più forza se si pensa che nel mirino della dirigenza viola sarebbe finito Piatek.

Calciomercato Milan Vlahovic occasione di mercato

Il Milan resta vigile su Vlahovic e aspetta l’esito delle consultazioni in casa Fiorentina. Se davvero Commisso decidesse di privarsene è probabile che i rossoneri provino il colpo di mercato. La soluzione più gradita alla squadra di Firenze è il prestito, per questo avrebbe fissato il prezzo a 60 milioni di euro. Una cifra altissima che dovrebbe convincere i corteggiatori a portarselo a casa per un solo anno e rimandare ogni discorso sul futuro di almeno dodici mesi. Parliamo di corteggiatori perché non c’è solo il Milan a seguire Vlahovic. La sirene iniziano a cantare sia dalla Germania che dalla Spagna.

Calciomercato Milan, il futuro d’Ibrahimovic?

Vlahovic al Milan è un discorso di calciomercato che potrebbe quindi aprirsi, ma prima i rossoneri dovranno decifrare il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese a fine campionato non sarà più legato al club milanese. Sul rinnovo dell’intesa nessuno si è ancora esposto anche se nelle prossime settimana dovrà esserci un incontro tra il club e Mino Raiola. Ibra ha cambiato i rossoneri da quando è arrivato e se restasse avrebbe il posto assicurato. Vlahovic potrebbe essere la sua principale alternativa, visto che Pioli sta cercando di trasformare Leao in un esterno di attacco. Incastri di mercato che inizieranno a prendere forma tra pochi giorni. Il tempo infatti stringe, il campionato finisce il 2 agosto e riparte il 21 settembre. Un mese e mezzo per il Milan, e per tutte le altre, per trovare i giocatori giusti per rinforzarsi.

Fonte foto: Pagina Facebook ufficiale Fiorentina