Caressa rimprovera Milinkovic: “Deve crescere più nella fase di non possesso e ha il vizio di giocare ogni tanto in…”

Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa sul suo canale YouTube ha stilato la sua Top 11 per il campionato di Serie A 2021-22 dove manca a sorpresa il centrocampista serbo della Lazio Milinkovic-Savic, autore di una grande stagione. Ecco le parole di Caressa con le quali spiega la motivazione: “Avrei voluto metterlo nei titolari perché è un fenomeno, ma non l’ho fatto. Giocatore dal fisico possente, ha dribbling, ha colpi, fa gol di testa e da fuori, fa assist e lo puoi cercare anche col lancio lungo. Forse deve crescere più nella fase di non possesso e ha il vizio di giocare ogni tanto in infradito. Glielo perdoniamo perché è troppo forte. Ogni tanto gli piace giocare di fino, soprattutto nelle passate stagioni. Quest’anno è stato più continuo e concreto, ha avuto una stagione migliore rispetto a quella passata“.