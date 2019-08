Carolina Crescentini dolce attesa: indiscrezioni

Carolina Crescentini dolce attesa: pancia sospetta

Carolina Crescentini dolce attesa. La meravigliosa attrice italiana è, ormai da anni, la compagna del cantante italiano Motta. Il rapporto tra i due va a gonfie vele. Innamoratissimi e sempre più legati mostrano, con estrema discrezione e dolcezza i loro sentimenti, lasciando una porta aperta alla speranza dei disillusi. Lei 39 anni, lui 32, ultimamente sono i protagonisti di una vicenda molto interessante e soprattutto positiva e grandiosa, qualora si rivelasse tutto vero. L’attrice del film “Notte prima degli esami”, infatti, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe incinta del compagno. Sarà vero?

Alcuni indizi che lasciano via libera all’immaginazione

L’attrice e il cantante attualmente si trovano in vacanza in Sicilia. D’altronde un po’ di relax fa bene a tutti! Proprio per questo motivo i due hanno deciso di concedersi alcuni giorni di amore e vacanze a Taormina. La loro relazione è una delle più belle tra quelle dei personaggi del mondo dello spettacolo e un po’ di tempo fa addirittura, si sentì parlare di matrimonio. In realtà questa volta le cose sembrano andare davvero per il verso giusto. La giovane e bella Carolina è stata fotografata in spiaggia con una pancia un po’ sospetta. A dire il vero gli indizi che lasciano pensare ad una gravidanza sono più di uno. Oltre al pancino infatti, la giovane ha indossato sempre costumi interi e abiti molto larghi, come a non voler rivelare subito la grande notizia.

Oltretutto alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto l’attrice bere solo ed esclusivamente acqua, senza sfiorare nessun tipo di alcolico. Questo insospettisce ancora di più. Naturalmente queste indiscrezioni sono arrivate anche alle orecchie dei diretti interessati, i quali hanno deciso di non proferire alcuna dichiarazione. Nessuna conferma quindi, ma neanche una smentita! Il manager di Carolina Crescentini infatti ha detto che quest’ultima preferisce non esprimersi in merito alla vicenda.

In un’intervista l’attrice disse:

“Non ho ansie over 30. Un bambino non lo si può pianificare. Magari quella notte ci guarderemo negli occhi e succederà”.

Nulla è certo, ma sicuramente tutti sperano in una positiva e piacevole conferma.

Copertina: pagina facebook ufficiale dell’attrice (copyright)