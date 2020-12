Champions out chiellini, nuovamente, questa stagione è davvero disgraziata per il centrale difensivo bianconero. Dopo l’ultima rifinitura prima del match contro la Dinamo Kiev è ricaduto in un nuovo guaio muscolare.

Il dolore alla coscia destra è stato molto forte. Di conseguenza ha alzato bandiera bianca. Non c’è certezza sui tempi di recupero.

Champions out Chiellini, il secondo quest’anno

Il precedente problema riguardava la gamba sinistra. Lo aveva smaltito da poco. Era da poco rientrato in gruppo, con la possibilità di essere schierato per la gara di Champions contro la Dinamo Kiev. Chiellini dovrà saltare oltre a quest’ultima sfida anche il derby di Torino in programma sabato prossimo.

Turn de force, quindi, per i difensori attualmente in rosa. Bonucci, De Ligt e Demiral saranno tutti in campo questa sera nel match di Champions League.

Chiellini e gli ultimi infortuni in carriera

Ricordiamo come Chiellini negli ultimi anni sia stato bersagliato dagli infortuni. L’età avanzata del difensore (36 anni) di certo non aiuta. Nella scorsa stagione subì la rottura del legamento crociato che condizionò le sue prestazioni nel corso dell’intera annata.

Quest’anno il primo risentimento lo ebbe ad inizio ottobre. In quell’occasione fu costretto a stare fermo una decina giorni dopo un risentimento alla coscia sinistra accusato nella gara d’andata a Kiev.

Fino a questo momento si possono contare sulla punta delle dita le apparizioni del capitano in campo. Precisamente sono quattro e riguardano le prime due giornate di campionato contro Sampdoria e Roma e quelle in Champions League contro Dinamo Kiev e Ferencvaros.

Il totale dei minuti giocati dal difensore si ferma ad un misero numero. 282 minuti, mentre il conto totale degli infortuni quest’anno sale a tre.

Decisamente non ci volevano questi episodi in serie. Si spera possa continuare ancora qualche anno a regalare solidità difensiva alla squadra bianconera.