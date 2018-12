Concorso Personale Sanitario: 6 figure nel Friuli

Concorso Personale Sanitario, si cercano 6 figure per l’Azienda Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina” – Categoria D . Nello specifico si richiedono 4 collaboratori/assistenti professionali sanitari.

E n.2 collaboratori sanitari tecnici della prevenzione nell’ambiente.

Concorso personale sanitario, requisiti e informazioni

Nel Friuli Venezia Giulia, l’azienda per L’assistenza sanitaria n.2 “bassa friulana Isontina” ha indetto un concorso per 6 figure professionali . Questo concorso è dedicato a due categorie specifiche.

Si parla di 4 posti disponibili per collaboratori e/o assistenti professionali sanitari. E di due posti dedicati a collaboratori con specifica mansione di tecnici della prevenzione nell’ambiente. Con specifico riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro e nell’ambiente.

Per accedere a tale concorso, sono necessari determinati requisiti. I primi, sono rivolti ad entrambe le categorie e sono i seguenti:

Possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli stati membri Europei. Con questo s’intende anche l’essere titolare del permesso di soggiorno; e di avere lo status di rifugiato, in altre parole di prevenzione sussidiaria.

Idoneità fisica all’impiego.

Poi, secondo ogni categoria professionale, si richiedono requisiti specifici inerenti al piano di studi.

Nel primo caso, per i 4 posti di lavoro come collaboratore-assistente professionale sanitario, la figura richiesta deve possedere :

Laurea in Assistenza Sanitaria (o Assistente sanitario/a).

Oppure Diploma Universitario di Assistente Sanitario.

I titoli sopra indicati devono essere considerati validi in base alla normativa prevista; cui può sostituirsi anche un titolo equipollente. Sempre per la stessa categoria sarà necessario essere iscritti all’albo professionale.

Per quanto riguarda i 2 posti messi a disposizione per la figura di collaboratore Tecnico, si necessita di:

Laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro.

Oppure Diploma Universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Note aggiuntive inerenti lo status del concorso

Il concorso per personale sanitario, come si evince dal regolamento ufficiale, non è aperto a chi è escluso dall’elettorato attivo. A questa categoria si aggiungono chi è stato destituito o licenziato dall’impiego presso un’azienda pubblica amministrativa. Si fa presente che sul bando integrale, indicato sul sito ufficiale www.aas2.sanita.fvg.it, sono elencate tutte le condizioni. Ma il relativo modulo compreso di bando sono sul gazzettino ufficiale .

Cenni sull’Azienda Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa friulana Isontina”

L’azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “bassa Friulana Isontina” pone i suoi servizi a favore di ben 54 comuni nel territorio stesso. La sede legale, situata in via Vittorio Veneto 174 – Gorizia, si suddivide in 4 distretti distribuiti come segue.

Troviamo l’Alto Isontino, che consta di 15 comuni, il basso Isontino con 10 comuni. Poi troviamo il distretto est che riguarda la bassa Friulana con i suoi 17 comuni; ed infine il distretto ovest, bassa friulana con i suoi 12 comuni.

L’azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “bassa Friulana Isontina”, rappresenta una delle aziende ospedaliere più attive nel territorio. Per questo motivo è un importante punto di funzionamento del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia.

L’obiettivo principale dell’azienda è di tutelare la salute dei cittadini, ecco perché con il Concorso Personale Sanitario, vuole contribuire ancora a promuovere delle attività. Tali attività sono finalizzate sia alla diagnosi, prevenzione, cura e riabilitazione. Ma anche ad incentivare il mondo del lavoro.