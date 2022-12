Conte attacca Meloni sul Reddito di Cittadinanza: “Si sta assumendo una grave responsabilità”

“Senza il M5S il Reddito sarebbe stato cancellato dal primo gennaio 2023“, afferma Conte nell’intervista. “In nessun altro Paese le misure di sostegno agli indigenti penalizzano gli “occupabili”. Il governo Meloni si sta assumendo questa grave responsabilità proprio alla vigilia di un anno in cui si prevedono altri 700mila poveri”.

La risposta per Giuseppe Conte è chiara: “Di fronte a questo folle disegno, stiamo già lavorando a delle misure regionali per aiutare i cittadini in difficoltà: partiremo dai territori prossimamente al voto”. E non a caso è nel Lazio che ci saranno le elezioni regionali ed è ancora in bilico l’alleanza con il