Dinamo Sassari Trieste, come seguire l’evento

Dinamo Sassari Trieste è la sfida in programma domani, domenica 13 ottobre e valevole per la quarta giornata della regular season. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco arrivano alla sfida come primi della classe. La squadra infatti è reduce da tre vittorie consecutive in campionato e cinque consecutive se prendiamo in considerazione anche quelle ottenute in Supercoppa. Per quel che riguarda invece Trieste, la squadra arriva alla sfida come ultima della classe, alla ricerca dei primi punti per dare una svolta ad un brutto inizio di stagione.

Per tutti gli appassionati di basket e i tifosi delle due formazioni, ci sarà la possibilità di seguire Dinamo Sassari Trieste in diretta streaming. Il match sarà infatti trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. La palla a due scatterà alle ore 12.

La Dinamo sfida Trieste, le parole di coach Pozzecco

Il coach Pozzecco è pronto per affrontare Trieste nel quarto turno di regular season. Pozzecco ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Io sono triestino d’adozione, sarà per me una partita particolare anche se poi chiaramente vivrò emozioni ben diverse nel girone di ritorno quando tornerò a Trieste. Loro hanno giocato due partite in trasferta tra le più improbabili e impossibili da portare a casa e poi hanno affrontato Varese che ha giocato una partita straordinaria. Non dobbiamo giudicare l’avversaria dal percorso fatto fino ad oggi perché Trieste è una squadra che sicuramente verrà fuori”.

Gianmarco ha poi concluso: “Noi sulla carta siamo più forti, stiamo giocando bene, non dobbiamo perdere l’atmosfera entusiasmante che stiamo vivendo. Anche ieri, insieme al Banco di Sardegna, abbiamo apprezzato all’evento l’entusiasmo dei bambini. La Dinamo ricopre qualsiasi fascia di età tra i suoi tifosi ed è una cosa che non ho visto da nessuna parte, dobbiamo lavorare affinché tutto ciò rimanga così e che questo entusiasmo sia sempre contagioso”.

