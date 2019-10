Dove vedere Lazio Rennes, diretta tv e streaming gratis

Torna l’Europa League, ecco dove vedere Lazio Rennes in diretta tv e streaming gratis. La sfida si gioca giovedì 3 ottobre alle 21 all’Olimpico. Per i biancocelesti è obbligatorio vincere per dimenticare la sconfitta con il Cluj e riprendere quota nella classifica del girone. I francesi sono invece reduci dal pareggio contro il Celtic e cercano un successo che li proietterebbe verso la qualificazione con più facilità.

Dove vedere Lazio Rennes in diretta tv

La buona notizia per i tifosi laziali è che la partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro. Sarà infatti Tv 8 sul digitale terrestre a far vedere la gara dei bianconelcesti. Le alternative sono sul satellite con Sky che ha programmato la sfida ai numeri 201 (Sky Sport Uno) oppure al 472 del digitale terrestre. Appuntamento quindi col fischio d’inizio.

La diretta streaming gratis

La partita sarà visibile anche in diretta streaming gratis collegandosi al sito di Tv 8 accessibile a tutti e senza dover pagare. Per coloro che invece hanno l’abbonamento a Sky si potrà accedere attraverso la App Sky Go. Lo streaming è anche su Now Tv.

Inzaghi non può sbagliare e così dovrebbe schierare la formazione titolare con Correa unico in dubbio. Il Tucu non è in perfetta forma e se non dovesse farcela vicino a Immobile toccherà a Caicedo. Confermata la mediana con Milinkovic-Savic, Luca Leiva e Luis Alberto, le fasce saranno presidiate da Lazzari e Lulic. Dentro tutti i titolari quindi perchè la vittoria è fondamentale.

Dall’altra parte invece, il pericolo numero uno è l’ex Torino Niang che nel 4-4-2 di Stephan sarà affiancato in attacco da Raphina. Il motore del centrocampo sarà Grenier con Martin suo fido scudiero, sugli esterni Bourigeaud e Tait. Partita dura all’orizzonte e molto combattuta, ecco perchè vi abbiamo svelato dove vedere Lazio Rennes in diretta tv e streaming gratis.

Fonte foto: Wikipedia