Dove vedere Lazio-Genoa, diretta tv e streaming

Dove vedere Lazio-Genoa in diretta tv e streaming, tutte le informazioni utili le trovi in questo articolo. Domenica 29 settembre alle 15 all’Olimpico si affrontano due squadre ferite reduci da periodi decisamente non esaltanti. I padroni di casa hanno perso con l’Inter, terzo ko nelle ultime quattro gare, e ancora recriminano per le tante occasioni gettate al vento. Per il Grifone invece è notte fonda da tre partite, Andreazzoli non riesce più a trovare la vittoria anche se il punto con il Bologna ha dato ossigeno alla classifica.

Dove vedere Lazio-Genoa in diretta tv

Per gustarsi la partita in televisione bisognerà essere abbonati al pacchetto calcio di Sky. L’appuntamento è sul canale Sky Sport serie A al numero 249 del satellite oppure al 473 del digitale terrestre. A commentare il match saranno Massimo Tecca e Lorenzo Minotti, ex difensore con un passato nel Parma e nella Nazionale Italiana.

Lazio-Genoa diretta streaming

In diretta streaming la sfida dell’Olimpico sarà visibile sulla App Sky Go e su Now TV. Saranno questi gli unici due modi legali per gustarsi le immagini, per gli amanti della radio l’appuntamento è con “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” su Radio Uno. L’Olimpico sarà ovviamente uno dei campi collegati con la storica trasmissione radiofonica.

Nonostante i periodi bui, i due allenatori non cambiano le proprie idee di gioco confermando sia la difesa a tre che il centrocampo a cinque. Inzaghi si presenterà ancora con il 3-5-2 dove in attacco torna Immobile, il centravanti sarà affiancato da Caicedo e non da Correa come successo recentemente. A sinistra verrà riproposto Lulic mentre in mezzo al campo il ballottaggio sarà tra Luis Alberto e Parolo, ruolo di regista affidato a Lucas Leiva. Buone notizie in difesa dove Radu ha smaltito l’influenza e sarà in campo dall’inizio con Acerbi e Vavro.

Tanti i dubbi per Andreazzoli. In difesa Zapata, appannato nelle ultime uscite, potrebbe lasciare il posto a Biraschi. In mezzo al campo possibile un innesto di qualità come Saponara al posto di Radovanovic mentre l’ex Ajax Schone è inamovibile. Nessun ballottaggio in attacco dove i giovani Kouamè e Pinamonti sono ormai i titolari con buona pace di Favilli pronto comunque a subentrare. Due squadre a caccia di rivincite per una partita già importante in ottica stagione, ecco perché vi abbiamo svelato dove vedere Lazio-Genoa in diretta tv e streaming.

