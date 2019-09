Dove vedere Udinese-Bologna, diretta tv e streaming

Non sai ancora dove vedere Udinese-Bologna in diretta tv e streaming? Nessun problema, in questo articolo trovi tutti i canali per non perderti la sfida. Il match è in programma domenica 29 settembre alle ore 15 alla Dacia Arena, nuovo tempio dei friulani. La spinta dello stadio dovrà essere uno stimolo in più per la squadra di Tudor sprofondata nei bassi fondi della classifica dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare. Sta meglio il Bologna che però rispetto a inizio campionato ha perso smalto, la sconfitta con la Roma e il pari con il Genoa sono due campanelli d’allarme da allontanare subito.

Dove vedere Udinese-Bologna in diretta tv

La partita è una delle sette gare che verrà trasmessa anche in questa giornata da Sky. La visione sarà quindi disponibile solo per gli abbonati al pacchetto calcio e la gara sarà disponibile sul satellite in uno dei canali del bouquet del colosso televisivo mondiale. La telecronaca della partita è stata assegnata a Daniele Baroni e a Luca Pellegrini, ex capitano della Sampdoria scudettata del 1991.

Udinese-Bologna diretta streaming

Essendo una esclusiva Sky tutti i clienti della tv potranno gustarsi la partita anche in diretta streaming collegandosi alla App Sky Go. Il secondo modo legale per accedere alla partita da pc, smartphone e tablet è Now TV con possibilità di abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili.

Tudor potrebbe dare un turno di stop a Lasagna in attacco preferendogli per l’occasione Nestorovski. Doppio ballottaggio a centrocampo con Mandragora e Fofana insidiati da Walace e Barak mentre resta squalificato De Paul e quindi si rivedrà Pussetto. In difesa più Becao di De Maio con Troost Ekong e Samir a completare il reparto a tre davanti a Musso.

Il Bologna saluta il ritorno di Danilo in difesa dopo tre settimane di stop per infortunio, il brasiliano dovrebbe essere titolare. Ancora non al meglio Dijks, a sinistra in difesa favorito Mbaye su Krejci, gli altri dubbi sono Dzemaili a centrocampo e Destro in attacco. Se non giocheranno loro ci sarà spazio per Poli e Palacio per completare l’undici dei felsinei. Allontanare le critiche e riprendersi i tre punti, chi ci riuscirà? Impossibile saperlo e allora consigliamo a tutti di vedere Udinese-Bologna in diretta tv e streaming domenica alle 15.

