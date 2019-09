Dove vedere Milan-Fiorentina, diretta tv e streaming

Ecco dove vedere Milan-Fiorentina in diretta tv e streaming. La sfida di San Siro chiude la lunga domenica di serie A e si giocherà alle 20,45. Giampaolo, che sembrava aver trovato la via giusta con le vittorie con Verona e Brescia, è risprofondato nella crisi con due sconfitte di fila. L’allenatore è stato confermato, ma le prossime due gare saranno un bel banco di prova. Dall’altra parte arrivano i viola rinfrancati dalla vittoria con la Sampdoria del turno infrasettimanale, il successo mancava da febbraio.

Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta tv

La sfida di domenica sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport serie A, canale tematico del colosso di Murdoch. Sul satellite il numero del canale è il 249, mentre sul digitale terrestre bisognerà arrivare fino al 473 o al 483. La telecronaca sarà curata da Federico Zancan e dall’indimenticabile ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini.

Milan-Fiorentina diretta streaming

La diretta streaming sarà su un doppio canale. La prima alternativa è la App Sky Go dedicata agli abbonati Sky Calcio, la seconda è Now Tv, nuovo servizio che dona la possibilità di abbonarsi per un giorno, una settimana o un mese.

Giampaolo per il match di domenica sera dovrebbe recuperare Paquetà, il brasiliano ha saltato per infortunio il Torino e potrebbe strappare la maglia a Calhanoglu. In difesa Calabria e Theo Hernandez vanno verso la conferma sugli esterni, così come la regia a centrocampo sarà affidata a Bennacer. In attacco Leao, ottime le sue prime uscite, affiancherà Piatek e Suso in attacco.

Nella Fiorentina Montella medita qualche cambio ma conferma il 3-5-2. La grande novità potrebbe arrivare in attacco dove Ribery dovrebbe partire dalla panchina per tirare il fiato. Al fianco di Chiesa quindi potrebbe esserci Boateng anche se non è da scartare la candidatura del giovane Vlahovic. Il match di San Siro è forse il più interessante dell’intera giornata di Serie A, il consiglio è quello di non perdersi Milan-Fiorentina in diretta tv e streaming se non si potrà essere allo stadio.

