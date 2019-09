Dove vedere Torino – Milan in tv e diretta streaming

Ecco dove vedere Torino – Milan in tv e in diretta streaming. La partita chiude la quinta giornata di serie A e si gioca giovedì 26 settembre alle ore 21. Di fronte si trovano due squadre a sei punti in classifica e reduci da periodi difficili. I padroni di casa dopo la sconfitta interna con il Lecce, sono caduti anche a Genova contro la Sampdoria. I rossoneri arrivano invece, dopo la scoppola ricevuta nel derby contro l’Inter che ha fatto ripiombare le critiche su Giampaolo.

Dove vedere Torino – Milan in tv

L’unico modo per guardare la partita in diretta tv è collegarsi a Sky. Gli abbonati al pacchetto calcio potranno gustarsi il match su Sky Sport serie A (202) e su Sky Sport 251. Per chi non ha accesso, le immagini saranno trasmesse sul digitale terrestre ai canali 473 e 483. La telecronaca sarà curata dal giornalista Maurizio Compagnoni accompagnato dal commento tecnico di Luca Marchegiani. L’ex portiere della Lazio e della Nazionale avrà quindi il compito di spiegare le azioni dall’alto della sua esperienza.

La diretta streaming

Il match sarà visibile anche in diretta streaming. Come sempre due le soluzioni per chi non potrà essere davanti alla TV: la prima è quella di collegarsi alla App Sky Go, la seconda sarà Now TV. Sul sito internet, oppure sulle televisioni abilitate, si potrà accedere alla visione della gara con abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili.

Le brutte notizie per Giampaolo arrivano dall’infermeria. Paquetà ha un problema muscolare e non ci sarà. Il centrocampo vedrà quindi titolari Bennacer, Kessiè e Calhanoglu. In difesa rientra Calabria sulla destra, mentre a sinistra The Hernandez è favorito su Rodriguez, Piatek in attacco verrà sostenuto da Leao e Suso.

Nei granata ritorna dopo la lunga telenovela di mercato, Nkoulou. Mazzarri però non lo schiererà dall’inizio preferendogli Izzo, Lyanco e Bonifazi. Sulle fasce spazio a Laxalt e De Silvestri con Baselli, Meitè e Rincon a completare la mediana. In attacco inamovibile Belotti e vicino a lui, più Verdi che Zaza. Due squadre in cerca di riscatto con tanta qualità in campo. Ora che sai dove vedere Torino – Milan in tv e diretta streaming è proprio impossibile perdersela.

Fonte foto: https://www.infobetting.com/blog/torino-milan-formazioni-quote-pronostici-20192020-serie-a/