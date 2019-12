In questo articolo trovi tutte le informazioni per sapere dove vedere Atalanta Milan in diretta tv e streaming. La sfida si giocherà a Bergamo domenica 22 dicembre alle ore 12,30 nell’ormai classico lunch match della serie A. Si sfidano due squadre bisognose di punti, la banda Gasperini è reduce dalla sconfitta con il Bologna e deve recuperare terreno sulla Roma attualmente quarta. Per fortuna degli orobici l’unico indisponibile è Zapata, vicino comunque al rientro previsto subito dopo la sosta. Dall’altra parte ci sarà un Milan che deve conquistare i tre punti per cercare di lasciare la metà della classifica e dare una svolta alla sua stagione. Pili è imbattuto da quattro gare, segnale eclatante di come sotto la sua guida il Diavolo stia facendo decisamente meglio rispetto al recente passato.

Dove vedere Atalanta Milan in tv

Atalanta Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming è accessibile tramite abbonamento ma il primo mese dopo la registrazione è gratis. Buone notizie anche per tutti i clienti de pacchetto calcio di Sky che potranno godersi la gara sul canale numero 209. Per quello che riguarda lo streaming sarà disponibile solamente su DAZN.

Per la sfida di domenica buone notizie per Gasperini che oltre a Gomez recupera anche Ilicic, i due potrebbero partire dal primo minuto con Muriel in panchina e Pasalic a completare il tridente. Se invece venisse scelto il colombiano potrebbe restare fuori il croato. In difesa più Palomino di Masiello mentre a centrocampo sulla destra Hateboer dovrebbe vincere il ballottaggio con Castagne.

Nel Milan squalificati Paquetà e Hernandez, fuori dai giochi anche lungodegente Duarte. Calabria dovrebbe giocare a sinistra in difesa mentre a centrocampo si rivede Kessiè dal primo minuto con Bennacer e Bonaventura. In attacco molto probabile l’utilizzo di Piatek con Suso e Calhanoglu sugli esterni.

