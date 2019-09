Dove vedere Juventus-Spal in diretta tv e streaming, tutte le informazioni utili. La sesta giornata di serie A parte così dallo Stadium con la gara in programma sabato 28 settembre alle ore 15. I bianconeri arrivano dalla doppia rimonta in campionato con Verona e Brescia e continuano ad inseguire l’Inter capolista. Dall’altra parte ci sono i ferraresi che proprio non riescono ad ingranare le marce alte in questo campionato. Il successo con la Lazio sembrava aver scacciato la crisi ma poi sono arrivati i ko con Sassuolo e Lecce a complicare la situazione.

Dove vedere Juventus-Spal in diretta tv

Per guardare la partita in televisione bisognerà collegarsi, a partire dalle 14,55, al canale Sky Sport serie A. I numeri sono il 249 del satellite e il 473 o il 483 sul digitale terrestre ma la visione è riservata solamente a chi ha sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio. In cabina di commento ci saranno il giornalista Maurizio Compagnoni, voce storica di Sky, e l’ex portiere della Nazionale Marchegiani.

Juventus-Spal diretta streaming

I campioni d’Italia e i ferraresi saranno protagonisti anche in diretta streaming. In questo caso la visione delle immagini dello Stadium potrà avvenire attraverso l’App Sky Go e Now TV. Nel primo caso è necessario l’abbonamento alla tv satellitare, nel secondo no.

Per il match di sabato Sarri ha diversi problemi da risolvere soprattutto in difesa. L’allenatore bianconero non ha più terzini “puri” a disposizione visti gli infortuni di De Sciglio e Danilo e il lutto che ha colpito Alex Sandro. Così è possibile che Cuadrado e Matuidi scalino rispettivamente a destra e a sinistra con de Ligt e Bonucci al centro. Il modulo sarà variabile con Pjanic, Khedira e Ramsey a centrocampo e Bernardeschi, Ronaldo e Higuain in attacco. L’ex viola può essere trequartista o ala per passare dal 4-3-1-2 al 4-3-3.

Problemi di infortuni anche per Semplici che non avrà a disposizione i talentuosi D’Alessandro e Di Francesco. Sulla destra a centrocampo va Jacopo Sala, in attacco spazio a Floccari con Petagna. In difesa ballottaggio tra Cionek e Felipe per chiudere il terzetto con Tomovic e Vicari.

Due squadre incerottate a caccia di punti e adesso che hai letto l’articolo anche se non potrai essere allo Stadium potrai vedere in diretta tv e streaming Juventus-Spal.