Dove vedere Fiorentina Roma in diretta tv e streaming

Tutte le informazioni utili per sapere dove vedere Fiorentina Roma in diretta tv e in streaming. La sfida è decisamente importante per entrambe le formazioni e si giocherà venerdì 20 dicembre alle 20,45. Montella continua ad essere sulla graticola, il pareggio al fotofinish con l’Inter arrivato dopo quattro sconfitte di fila non è bastato a placare le critiche. Così per lui con la squadra della Capitale sarà un’altra gara da dentro o fuori. Molto meglio sta Fonseca che ha dato un gioco e un’ anima ai giallorossi tanto da farli arrivare fino al quarto posto ed è imbattuto da quattro partite. La sua Roma vola nonostante gli infortuni e a Firenze ha l’opportunità di avvicinarsi agli eterni rivali della Lazio.

Dove vedere Fiorentina Roma in tv

Fiorentina Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. La televisione satellitare trasmetterà la partita del Franchi su Sky Sport serie A, canale dedicato solamente agli abbonati. Per chi non sarà comodamente seduto sul divano Fiorentina Roma sarà in diretta streaming sulla App Sky Go oppure su Now Tv. Brutte notizie per tutti i tifosi delle due squadre che hanno sottoscritto un abbonamento a DAZN, sulla piattaforma la sfida non sarà visibile.

Pochi i dubbi di formazione per Montella che avrà un unico indisponibile: Franck Ribery. Dovrebbe invece farcela Federico Chiesa che potrebbe comporre la coppia d’attacco con Valhovic. Panchina in vista per Boateng mentre in mezzo resta valido il ballottaggio tra Benassi e Badelj con il secondo in vantaggio.

Nella Roma non ce la fa Kluivert ma Fonseca può sorridere per il ritorno in gruppo di Smalling che dovrebbe fare coppia con Mancni in difesa. Dubbio in attacco con Perotti pronto a prendersi la maglia da titolare a discapito di Mkhitaryan, gli altri due fantasisti saranno Zaniolo e Pellegrini. In attacco spazio a Dzeko unico riferimento centrale, il serbo è il miglior marcatore di testa dell’intera serie A, un pericolo in più per la Fiorentina e per Montella che con la Roma si gioca la panchina.

