Dove vedere Lazio Atalanta, diretta tv e streaming

Non sai dove vedere Lazio Atalanta in diretta tv e streaming? In questo articolo ti spieghiamo come fare a seguire il match in programma sabato 19 ottobre alle 15. La sfida dell’Olimpico promette spettacolo, si affronteranno infatti due squadre che giocano bene al calcio come dimostrano i numeri. Capitolini e bergamaschi sono le due formazioni in Serie A che tirano di più in porta, senza contare che i nerazzurri sono quelli che hanno messo a segno più gol.

In campo potrebbero inoltre affrontarsi i due attaccanti più in forma del momento, il capocannoniere Immobile (7 gol) e Zapata (6). Il problema per gli ospiti è che il colombiano tornerà acciaccato dalla chiamata con la Nazionale e potrebbe non farcela.

Dove vedere Lazio Atalanta in diretta tv

Lazio Atalanta sarà trasmessa in diretta tv solamente da Sky. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno godersi il match sul canale Sky Sport Serie A. Sul satellite bisognerà collegarsi al numero 202 o al 249 mentre sul digitale terrestre i numeri saranno il 473 e il 483. La sfida sarà trasmessa anche su Lazio Style Channel (233) per tutti i tifosi biancocelesti.

La diretta streaming

Il match in diretta streaming sarà sempre affidata a Sky. Tutti gli abbonati potranno guardare la partita con i propri smartphone, pc e tablet collegandosi con la App Sky Go. La seconda possibilità arriva dal nuovo sevizio Now Tv che permette di fruire delle immagini con abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili acquistando anche in televisione acquistando l’apposta Firestick.

La partita come detto promette spettacolo. Ad oggi stanno meglio gli orobici che arrivano da una striscia di quattro vittorie consecutive e Gasperini in questa serie A ha perso una sola gara ed è terzo in classifica. L’infermeria dei nerazzurri è vuota anche se bisognerà valutare con attenzione le condizioni di Zapata. Se non dovesse farcela probabile maglia da titolare per Luis Muriel.

Per Inzaghi il vero problema è la regia a centrocampo. Con Lucas Leiva squalificato è possibile che la mediana perda qualche riferimento in fase di possesso di palla. Al posto dell’ex Liverpool si scalda Parolo, non proprio un regista, e così è molto probabile che a prendere in mano la manovra sarà Milinkovic-Savic, tecnicamente più portato alla costruzione. Due attacchi atomici e tanto bel gioco, Lazio Atalanta è una sfida da non perdere, per questo vi abbiamo spiegato dove vederla in diretta tv e streaming.

