Dove vedere Sampdoria Roma in tv e diretta streaming

Tutte le informazioni per sapere dove vedere Sampdoria Roma in tv e in diretta streaming. Sarà una sfida molto particolare soprattutto in casa blu-cerchiata dove farà il suo esordio Claudio Ranieri. L’allenatore è stato scelto per sostituire Di Francesco e rialzare la squadra dall’ultimo posto. Dopo sei sconfitte in sette partite i blu-cerchiati hanno solo tre punti e cercano con il cambio del tecnico di invertire la rotta. La Roma si presenterà al Ferraris con tanti giocatori acciaccati, primo fra tutti Dzeko che comunque dovrebbe andare in panchina. Sulla gara grava l’incognita maltempo, se la Protezione Civile dovesse decidere per l’allerta rossa a causa delle forti piogge attese in Liguria non si giocherà.

Dove vedere Sampdoria Roma in tv

Per vedere Sampdoria-Roma in diretta TV bisognerà essere abbonati a Sky. Il match sarà trasmesso su Sky Sport serie A ai canali numero 249 per il satellite e 473 per il digitale terrestre. La diretta della partita inizierà in concomitanza con il fischio d’inizio fissato alle ore 15 di domenica 20 ottobre.

La diretta streaming

Sempre Sky trasmetterà la gara in diretta streaming. Due i modi per vedere la partita in maniera legale su pc, tablet e smartphone. Il primo è collegarsi alla App Sky Go, dedicata ai soli abbonati, il secondo è sottoscrivere un abbonamento con Now TV.

La prima Sampdoria di Claudio Ranieri dovrebbe schierarsi in campo con il 4-4-2. Il tecnico vuole carattere e un nuovo modo di interpretare le gare per trovare la salvezza il prima possibile. E’probabile che in attacco punterà sulla coppia Gabbiadini-Quagliarella mentre in difesa si rivede Murillo con al suo fianco Alex Ferrari.

Nella Roma Mancini è favorito su Fazio per essere il compagno di Smalling al centro della difesa. Mkhitaryan dovrebbe trovare posto in panchina dopo gli acciacchi degli ultimi tempi al pari di Perotti. L’attacco sarà quindi inedito con Kalinic sostenuto dal trio Florenzi, Kluivert e Zaniolo. In mediana spazio ancora a Cristante e Veretout a garantire copertura e geometrie alla manovra.