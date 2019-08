Dybala futuro alla Juventus

Paulo Dybala futuro sempre più lontano dall’Italia anche se è ancora un calciatore della Juventus, ma sicuramente la società bianconera non lo reputa così necessario alla causa. Era arrivato a Torino dal Palermo per una cifra di circa 40 milioni di euro. Un costo abbastanza importante per un ragazzo, che in Sicilia aveva fatto vedere giocate molto interessanti. Alla Juventus si sperava di costruire la squadra intorno a lui. Anche per questo motivo il club campione d’Italia ha deciso di affidargli la maglia numero dieci. Non un numero qualsiasi, ma quello generalmente riservato ed indossato da grandissimi campioni. Per restare a Torino, il numero 10 rievoca calciatori come Sivori, Platini, Baggio, Del Piero, solo per citarne alcuni. Fuoriclasse assoluti che hanno segnato la storia del club bianconero è del calcio mondiale.

Dybala futuro in discussione, la Stagione passata è stata determinante

Il numero 10 pare però sia divenuto con il tempo, un vero e proprio macigno da portare sulle spalle. Dybala ha raggiunto il suo massimo splendore in maglia bianconera, il giorno 11 aprile del 2017. La Juventus vince tra le mura amiche contro il Barcellona, con il risultato clamoroso di 3-0. Una serata splendida targata interamente Paulo Dybala. La sua stella brillò talmente tanto, che i paragoni con il suo connazionale Lionel Messi furono praticamente inevitabili. Insomma sembrava essere nata una stella. Da quel momento però, al posto di crescere ancora, il giovane argentino ha iniziato la sua parabola discendente.

Dybala fututo a Manchester dai Red Devils come Pedina di scambio nell’affare Lukaku

Adesso, tra infortuni e problemi con Massimiliano Allegri, Paulo è divenuto quasi un peso. La sua presenza pare crei più disagi che nuova linfa. Così il calciatore si é ritrovato triturato in alcuni discorsi di mercato. La Juve lo ha inserito in una scambio con Romelu Lukaku del Manchester United. Il belga è considerato il compagno ideale per Cristiano Ronaldo, vero e proprio fuoriclasse del calcio mondiale. Anche l’Inter si é fatta sotto, ed ha chiesto informazioni sull’argentino, ricevendo il classico due di picche.