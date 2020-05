Brutto lutto nel mondo del calcio, poichè quest’oggi all’età di 81 anni è morto Gigi Simoni, ex storico allenatore di Inter, Lazio e Napoli. L’uomo era in condizioni gravi da tempo, precisamente dallo scorso giugno, quando era stato improvvisamente colpito da un ictus e ricoverato all’Ospedale Cisanello di Pisa. Purtroppo Simoni dunque non ce l’ha fatta e nella giornata di oggi è arrivata la triste notizia della sua scomparsa.

E’ morto Gigi Simoni, la sua storia

Simoni prima di fare l’allenatore ha avuto una lunga storia da calciatore, vestendo le maglie di Mantova, Napoli, Torino, Juventus, Brescia e Genoa. Ma il meglio di se lo ha dato sicuramente in panchina, venendo ricordato soprattutto dai tifosi interisti, grazie alla vittoria della Coppa Uefa del 1997-98. Nello stesso anno venne premiato anche con la Panchina d’Oro, premio consegnato al miglior allenatore della Serie A. Dopo aver lasciato i nerazzurri si trasferisce al Napoli, per poi fare un salto in Bielorussia al CSKA Sofia nella sua unica esperienza estera.

La maggior parte della sua carriera la passa tuttavia nel Genoa, club al quale è maggiormente legato e in cui ha prima giocato e poi allenato per diverse stagioni. Simoni si è seduto anche sulla panchina di altri club importanti come Lazio nel 1985-86 e Napoli in due diverse annate, ovvero 1996-97 e 2003-04. Altro motivo per cui verrà ricordato e per il suo record storico di promozioni in Serie A: ben 7. Conclude la sua lunga carriera nel mondo del calcio come direttore tecnico, tra Lucchese, Gubbio e Cremonese.

Il cordoglio del mondo del calcio

E’ morto Gigi Simoni e sono dunque già tantissimi i messaggi di solidarietà dal mondo del calcio, tra ex colleghi e le tantissime squadre in cui ha lavorato. “Addio a Gigi Simoni, uomo e allenatore meraviglioso, indimenticabile giocatore e tecnico del Genoa. Riposa in pace.” recita il Tweet del Genoa. Questo invece il messaggio del Napoli: “Il Presidente De Laurentiis e la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Simoni per la scomparsa del caro Gigi.” Il calcio italiano piange la perdita di un gran signore e difficilmente verrà dimenticato.