ROMA – È scattato il Vax Day. Oggi, 27 dicembre, sono stati infatti distribuiti in tutta Italia i primi vaccini anti Covid. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza (foto), subito dopo le prime tre vaccinazioni alla Spallanzani di Roma:

“E’ una giornata che aspettavamo da tempo. Arriva la luce ma bisogna resistere ancora alcuni mesi. Non è finita ancora e serve sempre il rispetto delle regole. Questo vaccino è la strada che serve per chiudere una stagione difficile”.

A proposito delle prime dosi del vaccino anti-Covid arrivate allo Spallanzani di Roma, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato su Facebook:

“È un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa. Grazie al ministro Speranza, alla struttura commissariale di Arcuri, alle forze armate e a tutti gli operatori sanitari che ci consentiranno di realizzare una campagna di vaccinazioni senza precedenti”.

È scattato il Vax Day, i commenti della politica

E, stamane su Twitter, Conte ha aggiunto:

“Oggi l’Italia si risveglia #Vaccineday. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus”.

Questo, invece, è ciò che ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sul suo profilo Facebook:

“Oggi, con il vaccine day, comincia l’ultimo miglio di questa lunga pandemia. Sarà probabilmente il più faticoso, ma molto presto inizieremo a vedere l’arrivo”.

Lo stesso ministro afferma poi che si sottoporrà al vaccino:

“Partiamo dal personale medico e dai più fragili, per poi estendere la vaccinazione a tutti, naturalmente nel rispetto della volontà della persona. Sarà una raccomandazione, non un obbligo. Io lo farò, perché credo nella scienza e nei medici”.

Parlando del Vax day, in conferenza stampa allo Spallanzani, il commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha affermato con soddisfazione che “vediamo la fine di questa lunga notte”. Per mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ora c’è “una luce che si accende in un tunnel finora molto buio ma chiede nello stesso tempo una grande responsabilità: affinché il vaccino sia davvero un atto d’amore, come il Papa ha sottolineato, deve essere disponibile per tutti e in tutti i Paesi”.