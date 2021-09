Ecobonus automotive fine 2021: incentivo nuovi veicoli

Ecobonus automotive fine 2021: rifinanziato con 350 milioni l’incentivo per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni.

Agevolazione di fine 2021 – l’Ecobonus per automotive è l’incentivo per l’acquisto di nuovi veicoli

Colpo di coda per il beneficio che agevola l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni; infatti l’Ecobonus automotive è stato rifinanziato con 350 milioni stanziati dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis.

Veicoli elettrici, auto con basse emissioni CO2, con o senza rottamazione, veicoli commerciali e speciali, usato

Sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it è possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni (fino a 135 g/km di CO2); inoltre è attivabile con e senza rottamazione. Possono essere richieste le agevolazioni anche per i veicoli commerciali, speciali e per l’usato.

I 350 milioni di euro che rifinanziano il fondo automotive, in particolare, sono ripartiti così:

200 milioni per l’ acquisto con rottamazione di veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2 – il contributo è di 1.500 euro ;

di con comprese tra 61-135 g/km CO2 – il contributo è di ; 60 milioni per ottenere per l’ acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2 – il contributo è di 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione ;

di con comprese tra 0-60 g/km CO2 – il contributo è di e 1.000 ; 50 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni per i veicoli elettrici.

Importante novità del Decreto Sostegni Bis è la possibilità di acquistare con leasing finanziario, anche veicoli commerciali e speciali.

Ecobonus automotive fine 2021: incentivo veicoli di categoria M1 usati di classe Euro non inferiore a 6

Stanziati 40 milioni di euro per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro almeno pari a 6 ed inoltre basse emissioni (fino a 160 g/km di CO2). Viene riconosciuto un contributo fino 2.000 euro, valutato sulla base della fascia di emissione. Al fine di beneficiare del contributo è necessario rottamare:

una vettura immatricolata prima del gennaio 2011;

o che abbia raggiunto i dieci anni al momento in cui viene richiesto l’ecobonus.

☛ Potrebbero interessarti anche:

Assegno temporaneo figli nel decreto legge genitorialità

Decreto Sostegni Bis Partite Iva: le agevolazioni nel testo

↪️ Altre notizie di economia nella pagina dedicata del sito.

Torna alla Home Page

DI SANTE Paolo