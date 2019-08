Edward Norton torna in veste di regista per Motherless Brooklyn

La seconda regia di Edward Norton è per Motherless Brooklyn, un noir con un cast d’eccezione.

Edward Norton torna al cinema vestendo sia i panni di attore sia quelli di regista per Motherless Brooklyn, un noir ambientato negli anni ’50 e tratto dal romando di Jonathan Lethem Brooklyn senza madre. La pellicola attesissima – la seconda che vede ricoprire a Norton il ruolo di regista – avrà un cast a dir poco eccezionale: Willem Dafoe, Bruce Willis, Alec Baldwin e Gugu Mbatha-Raw sono solo alcuni dei fantastici nomi che vi hanno preso parte.

Motherless Brooklyn: Edward Norton torna al cinema

Il 18 agosto scorso Edward Norton ha compiuto 50 anni e tanti sono gli articoli circolati sull’attore e sulla sua strana – e straordinaria – carriera nel mondo del cinema. Effettivamente Norton si è distinto nel panorama cinematografico mondiale per il suo incredibile talento in alcuni film di successo (Fight club, American History X, La 25ª ora solo per citarne alcuni) ma ha sempre preferito vivere piuttosto in disparte.

Finalmente a novembre esce una seconda pellicola di cui sarà sia regista sia attore: si intitola Motherless Brooklyn ed è tratto da un romanzo noir dello scrittore Jonathan Lethem (uscito in Italia nel 1999 col titolo di Testadipazzo, e in seguito con quello di Brooklyn senza madre). Il protagonista (interpretato da Norton) è un investigatore affetto da sindrome di Tourette e, a differenza del romanzo, la vicenda si svolge negli anni ’50.

Gli ultimi lavori in cui abbiamo visto l’attore

La prima regia di Norton è stata quella di Tentazioni d’amore, film dedicato alla madre scomparsa dell’attore e che pur non avendo riscosso grande successo ha comunque ricevuto critiche tutto sommato positive. L’ultimo film in cui invece abbiamo visto Edward Norton in veste di attore è stato Collateral Beauty, film di David Frankel considerato per lo più un grosso flop. Ancora prima c’era stato Birdman, nel 2014, che aveva vinto ben 4 Oscar.

