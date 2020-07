Microsoft Flight Simulator, molto probabilmente, sarà la versione di punta dei simulatori di aerei. Sarà un gioco molto pesante e se desideri la versione fisica preparati. Flight Simulator sarà suddivisa in 10 dischi. Si tratta di 10 DVD Double Layer. “Aerosoft porterà le due versioni di questo venerabile simulatore ai clienti in Europa“, ha scritto Mathijs Kok di Aerosoft in un post sul forum. “Sono compresi 10 DVD double layer e un manuale stampato in un cofanetto spettacolare. È un modo ideale per entrare nella nuova era della simulazione di volo“.

Non c’è nulla di strano in un gioco suddiviso in 10 dischi. Ricordiamo che nel 1995, il videogioco horror Phantasmagoria uscì su 7 dischi. Nel 1998, il gioco Dahlia, uscì addirittura su 8 dischi nel 1998. Il gioco peserà circa 90 GB. Ci sono giochi non simulativi che sono decisamente più pesanti, come ad esempio Call Of Duty Infinity Warfare. I DVD nella confezione contengono tutto il mondo di gioco tranne gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft e dallo sviluppatore Asobo tra il momento in cui i dischi vengono creati e quello in cui sono messi in commercio. Sicuramente, quindi, quando installerai il gioco troverai già un primo aggiornamento da effettuare.

Flight Simulator in 10 dischi: il cofanetto costerà come un gioco normale

“La versione fisica consente alle persone che hanno una connessione Internet più lenta di installare il simulatore senza scaricare il contenuto da internet“, ha spiegato Kok. Logicamente, consentirà di installare il gioco più velocemente in quanto si annullano i tempi di download.

“Il simulatore è in ogni modo, al 100% lo stesso, di quello proposto sulla versione digitale. La versione al dettaglio in scatola ti dà solo una bella custodia, un manuale stampato e circa 90 GB che non devi scaricare. Non c’è differenza tra la versione fisica e quella in download sul Microsoft Store“. L’edizione standard costa € 69,99. L’edizione premium, invece, costa € 129,99.

Fonte immagine copertina: Eurogamer