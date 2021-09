Galatasaray-Lazio streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere Europa League

Il match Galatasaray-Lazio, valido per la prima giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/22, si gioca 16 settembre alle ore 18.45 nello stadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul. Le due squadre sono inserite nel girone che comprende anche Lokomotiv Mosca e i temibili francesi dell’Olympique Marsiglia.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Lazio Europa League

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.





Dove vedere Galatasaray-Lazio Europa League, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Galatasaray-Lazio sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) e Sky Sport Calcio. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). L’incontro sarà disponibile in streaming anche per gli abbonati DAZN tramite app.