Trovate tracce di glisofato nelle confezioni di pasta di famosi brand italiani

Molti piatti deliziosi possono essere cucinati con gli spaghetti. Ma uno studio tedesco mostra un problema un po’ preoccupante: il glifosato è in più della metà della pasta. Inoltre, sono stati trovati componenti di olio minerale e tossine di muffe. Più della metà dei 19 marchi di spaghetti nel test contiene tracce del controverso glifosato diserbante. L’ Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il pesticida come suscettibile di provocare il cancro nell’uomo.

L’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) non condivide questa classificazione. Il glifosato può causare gravi danni agli occhi se applicato sul campo ed è tossico per gli organismi acquatici, secondo l’Echa. Cosa significa per i consumatori il glifosato negli spaghetti? Prima di tutto: i livelli di tracce molto bassi trovati non sono estremamente pericolosi. L’uso diffuso del glifosato, però, mette in pericolo anche la diversità biologica. L’agente uccide tutte le piante e quindi distrugge anche le basi della vita per molte specie di insetti e uccelli – “erbicida totale” è il nome di un agente in gergo tecnico.

Da anni si discute di un divieto del glifosato. Tuttavia, l’Unione Europea ha esteso nuovamente l’approvazione nel 2017 fino alla fine del 2022. Compreso un periodo di transizione, gli agenti contenenti glifosato saranno quindi approvati fino alla fine del 2023. Resta da vedere se il divieto verrà effettivamente realizzato. Questo perché un gruppo di società ha richiesto un permesso oltre il 2022 e ha quindi avviato un nuovo processo di revisione. Ma il glifosato non è l’unico problema che possono avere gli spaghetti. I laboratori incaricati hanno rilevato contaminazione con olio minerale e contaminazione con una tossina di muffa in alcune marche.

Lo studio tedesco sulle confezioni di pasta e sul glisofato

Oltre a ciò, in due confezioni di spaghetti sono stati trovati degli idrocarburi di olio minerale saturo. Possono accumularsi negli organi e nel tessuto adiposo. Meno persone lo ingeriscono, meglio è. Come sono finiti i componenti dell’olio minerale negli spaghetti? Non lo si può dire con certezza. Tuttavia, è ipotizzabile un ingresso nel processo di produzione, ad esempio tramite oli lubrificanti per macchine.

Poi, sono state trovate delle tossine della muffa Deossinivalenolo (DON) in alcune confezioni di spaghetti. Con una porzione di questa pasta, una persona che pesa 60 chilogrammi consuma più della metà della dose giornaliera tollerabile. Queste tossine sono formate da un fungo che attacca le spighe di grano nel campo. E qual è il problema? Il DON può disturbare il sistema immunitario: spaghetti meno inquinati sono quindi la scelta migliore, soprattutto perché le tossine della muffa si possono trovare anche in altri prodotti a base di cereali. Il glifosato, i componenti dell’olio minerale e il DON non sono proprio il top negli spaghetti. Di conseguenza, un marchio fallisce, alcuni prodotti sono solo mediocri.

Via

Fonte immagine copertina: OKO Test