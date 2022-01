Gf Vip 6, Alex cacciato dal programma. Lo sfogo di Belli e di Alfonso Signorini

Gf Vip 6, Alex Belli cacciato dal programma durante la puntata in diretta su Canale 5. La sua mandata via dallo studio avviene dopo una lunga serie di interruzioni da parte nel Belli, mentre Alfonso Signorini cercava di dar spazio a Delia e Soleil. Infatti, in casa tiene sempre più banco il triangolo Soleil Sorge, Delia Duran, Alex Belli. Stanco dell’atteggiamento e dalle continue interruzioni, Alfonso ha sbottato: “Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire e allora mi rivolgo agli autori, lo accompagnate fuori, non posso lavorare così, mi rifiuto. Non puoi venirmi a dire stasera scelgo la linea del silenzio e mi impedisci di parlare, di spiegare a voi a casa cosa sta succedendo, mi impedisci di fare il mio lavoro. Vattene fuori”.

Gf Vip 6, la replica di Alex Belli

Alex Belli abbandona dunque lo studio dopo lo sfogo di Alfonso Signorini e a suo dire non lo rivedremo più seduta nella poltrona degli eliminati dal reality. Infatti, una volta tornato a casa, è lo stesso Alex ad utilizzare i social per sfogarsi sull’episodio ed annunciare il Game Over.

Nel suo profilo personale Instragram ha pubblicato la storia con scritto: “Game over! Ritorno nella mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci in quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama libertà di espressione di vita.Non è più il mio game“.

Come andrà a finire il siparietto tra i due? Sarà vero che l’attore non si ripresenterà negli studi Mediaset per l’ennesima puntata del Grande Fratello Vip 6, dove ormai, anche da squalificato, è sempre più protagonista? Ci saranno le scuse al conduttore Alfonso Signorini?

Per scoprirlo, non resta che seguire la prossima puntata in onda venerdì, in prime time su Canale 5, dove forse si ritornerà sul tanto discusso episodio.