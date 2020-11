Google Foto a pagamento? Addio allo spazio illimitato

Dopo cinque anni di offerta di backup di foto gratuiti illimitati in “alta qualità”, Google Foto sarà a pagamento. O meglio, dovrai pagare una volta utilizzati i 15 GB di archiviazione sul proprio account. Il cambiamento avverrà il 1 giugno 2021 e sarà incluso al conteggio dei file già salvati su Google Drive e Workspace. Google sta inoltre introducendo una nuova politica per l‘eliminazione dei dati dagli account inattivi a cui non si accede da almeno due anni. Tutte le foto e i documenti caricati prima del 1 giugno non verranno conteggiati per il limite di 15 GB. Quindi al momento, hai tutto il tempo per decidere se continuare a utilizzare Google Foto o passare a un altro provider di archiviazione cloud per le tue foto. Solo le foto caricate dopo il 1 giugno inizieranno a essere conteggiate per il limite.

Google considera già i caricamenti di foto di “qualità originale” rispetto a un limite di spazio di archiviazione in Google Foto. Tuttavia, la rimozione di backup illimitati per foto e video “di alta qualità” (che vengono compressi automaticamente per una memorizzazione più efficiente) elimina anche uno dei maggiori punti di forza del servizio. Era il servizio fotografico in cui non dovevi preoccuparti di quanto spazio di archiviazione avevi. Come nota a margine, i proprietari di Pixel saranno ancora in grado di caricare foto di alta qualità gratuitamente dopo il 1 giugno senza che tali immagini vengano conteggiate nel loro limite. Rappresenta un piccolo bonus per le poche persone che acquistano i dispositivi Google.

Google Foto a pagamento: continua la convenienza rispetto ad altri servizi Cloud?

Google sottolinea che offre più spazio di archiviazione gratuito rispetto ad altri. Infatti parliamo di 15 GB invece dei miseri 5 GB che iCloud di Apple ti offre. Inoltre, afferma che l’80% degli utenti di Google Foto non raggiungerà il limite di 15 GB per almeno tre anni. L’azienda invierà avvisi quando inizi ad avvicinarti a tale limite. Google sta anche inserendo nuovi strumenti di gestione dell’archiviazione in Google Foto, incluso uno strumento che semplifica la ricerca e l’eliminazione di foto che potresti non desiderare comunque, come immagini sfocate o screenshot.

Google mostrerà anche una “stima personalizzata” più utile di quanto tempo durerà un livello di archiviazione in termini di tempo invece che di gigabyte. Stima i caricamenti medi di ogni utente nel tempo per indovinare per quanto tempo servirà per riempire i 15 GB di spazio.

Via

Fonte immagine: Pixabay