Grandi temporali al nord e caldo afoso al sud. Un ‘estate veramente atipica quella di quest’anno, caratterizzata da continue perturbazioni e caldo intenso. I meteorologi la definiscono l’estate più calda del decennio. Alberi sradicati e tetti scoperchiati in Trentino alto Adige. La protezione civile ha dichiarato l’allerta giallo. In Piemonte vi è già lo stato d’emergenza per le forti raffiche di vento, e grandinate. I livello dei fiumi Seveso e Lambro è sotto monitoraggio dalle autorità milanesi. La perturbazione, che colpirà il Nord Italia fino a oggì è già in atto e promette di essere molto intensa. Mentre al sud è prevista un ‘intensa ondata di caldo. Il fine settimana sarà dovunque ” bollente”.

Grandi temporali al Nord e caldo afoso al sud. Le previsioni

In queste ore gli esperti del Meteo.it hanno tenuto sotto stretta osservazione l’area alpina e prealpina nei pressi del Piemonte e Valle d’Aosta e anche dellaLombardia . In queste zone sono già in corso fonti piovaschi accompagnati da fenomeni di grandine intensa. Nelle prossime ore le perturbazioni interesseranno la maggior parte delle regioni del nord. Piemonte e Lombardia saranno le zone più colpite. In seguito i temporali si sposteranno verso il Triveneto. Alcune celle temporalesche potrebbero verificarsi anche sulla Liguria e in particolare nella zona di Genova. Infine, i temporali potrebbero intensificarsi anche nella zona dell’Emilia Romagna.

Raccomandazioni sul tempo dalle autorità

Occorre prestare particolare attenzione ai fenomeni temporaleschi in atto. Le tempeste potrebbero essere intense manifestando nubifragi e grandinate. La protezione civile ha raccomandato l’allerta arancione su tutta la zona della Lombardia. In particolare nel veneto, la regione ha diramato un allarme pericolo idrogeologico, soprattutto fino a venerdì 9 Agosto.

Caldo nel week end ovunque

Al sud il caldo la fa da padrone. Catania, Palermo le città più calde. Per venerdì le autorità hanno dichiarato bollino rosso in queste località . Il caldo sarà molto intenso, anche a Campobasso e Brescia con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane. Il rischio maggiore lo potrebbero correre anziani e bambini piccoli affetti da malattie croniche. Per domani invece è previsto bollino giallo e allerta 1 nelle città come : Ancona , Bari , Bologna, Firenze , Frosinone , Latina, Messina Napoli, Perugia e Roma.

