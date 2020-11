Gran premio di Turchia podio Ferrari

Hamilton campione del mondo per la settima volta raggiunto il mito Schumacher.

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Turchia ed è diventato campione del mondo per la settima volta. Nella gara più emozionante della stagione completano il podio Perez e la Ferrari di Vettel. Le condizioni di pista bagnata hanno reso la gara ricca di colpi di scena con sorpassi mozzafiato ed un esito sempre incerto. L’inglese raggiunge il mito Schumacher con sette trionfi mondiali al termine di una gara vinta con intelligenza. Alla fine la sua calma ha fatto la differenza nei confronti di Verstapoen che con la Red bull ha sciupato una grande occasione.

La sua inesperienza gli è costata cara. Delusione per Bottas altro pilota Mercedes finito nelle retrovie. Hamilton ha dominato la stagione e chiuso il discorso per il titolo con una gara perfetta da vero campione. Nel week end si è visto poco ma al momento giusto ha fatto vedere il suo indiscusso valore. Un dominio che sembra possa proseguire anche nella prossima stagione.

Hamilton campione: podio Ferrari che lascia ben sperare.

Il gran premio di Turchia ha detto che la Ferrari torna sul podio con Vettelin terza posizione e Leclerc quarto al traguardo completano una giornata positiva per la rossa. In condizioni meteo difficili un risultato fondamentale per il futuro. Una gara senza errori gravi per entrambi che da fiducia per il futuro. Ossigeno per il team che ha ancora tanto da lavorare. Una stagione complicata che aveva bisogno di un acuto per lavorare in vista del futuro.

Anche Vettel ormai lontano da Maranello ha dimostrato che non si vincono per caso 4 titoli mondiali. Per vincere serve una macchina veloce ed in questa stagione la Ferrari non lo è stata per tutta la stagione. Solo gare come quella di oggi in condizioni miste fra bagnato e asciutto possono permettere il raggiungimento di tali risultati.

