I corridori presenti al Giro d’Italia saranno tanti e diversi tra di loro per caratteristiche. La corsa rosa prenderà il via dal 3 ottobre ed è pronta a regalare grandi emozioni. Il nodo sicuramente da sciogliere ora è legato al percorso, in particolar modo alle prime tre tappe e quindi alla partenza. Con l’emergenza sanitaria in corso infatti il mondo dello sport è stato rivoluzionato e così anche il ciclismo è corso ai ripari. Le prime tre tappe, ricordiamo, dovevano disputarsi in Ungheria prima dello scoppio della pandemia. Certo è che il luogo della partenza lo scopriremo solo nelle prossime due settimane.

I corridori presenti al Giro d’Italia, i partecipanti

Nel giro di tre mesi sono state condensate le più grandi corse a tappe. Stiamo parlando rispettivamente del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta di Spagna. Tra le tre la più penalizzata a livello di calendario, sembrerebbe essere proprio la corsa rosa. Questo perchè andrà a sovrapporsi con le Classiche Monumento, come Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi, ma anche con la Vuelta di Spagna.

Hanno dato conferma della loro partecipazione al Giro d’Italia 2020 i seguenti corridori: Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, il campione in carica Richard Carapaz, il danese Jakob Fuglsang ed il belga Remco Evenepoel. Data per certa è anche la presenza di Peter Sagan. La maggior parte invece dei più grandi e talentuosi corridori, ha scelto di prender parte al Tour de France che si correrà a fine agosto e per gran parte del mese di settembre.

Tra i probabili corridori presenti al Giro, ma senza ancora alcuna ufficialità, vi sono: Simon Yates, Wilco Kelderman, Rafal Majka, Davide Formolo, Damiano Caruso, Ilnur Zakarin, George Bennett, Tejay Van Garderen, Michael Woods.

Non resta quindi che attendere ancora qualche settimana per capire il quadro completo dei corridori che si schiereranno al via.