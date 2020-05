Il calcio è lo sport più amato al mondo, e anche se ogni partita rappresenta, per i tifosi, una vera e propria battaglia, ci sono match molto più sentiti di altri, i cosiddetti “derby”. Ma quali sono le rivalità più “calde” e accese del mondo del calcio? Ecco la classifica dei derby più caldi del mondo.

I derby più “caldi” del mondo

Sporting Lisbona-Benfica

Se a livello europeo il calcio portoghese non gode di ottima fama da almeno dieci anni, quella tra Sporting Lisbona e Benfica, è sicuramente un’eccezione: da una parte abbiamo i tifosi dello Sporting, i rappresentanti del ceto borghese della città, dall’altra invece, quelli del Benfica, rappresentanti della classe operaia. Ciò basterebbe a spiegare una rivalità che va avanti dal lontano 1907.

Siviglia-Real Betis

Per una volta, provate a mettere da parte una supersfida come “el clàsico” di Barcellona e Real Madrid, non ve ne pentirete. Già, perché in Spagna, la rivalità più accesa è quella tra Siviglia e Real Betis. Quest’ultima infatti, è stata fondata da Eladio Garcia de la Borbolla, dopo aver lasciato la dirigenza del Siviglia. Il motivo? Nei primi anni del ‘900 poteva giocare nel Siviglia (1890, uno dei club più antichi di Spagna) solamente chi aveva buone conoscenze con ricchi signori andalusi.

Lazio-Roma

Quella tra Lazio e Roma è una rivalità che non ha bisogno di presentazioni: dal 1929, data del primo “derby di Roma”, la rivalità tra le due società (e tifoserie) è cresciuta di anno in anno, fino a toccare momenti davvero drammatici, come la morte di Vincenzo Paparelli.

Partizan Belgrado-Stella Rossa Belgrado

Quello serbo non sarà il calcio più tecnico e spettacolare del mondo, ma in quanto a storia e rivalità, potrebbe insegnarci davvero tanto. Quello tra Partizan Belgrado e Stella Rossa Belgrado infatti, chiamato anche “Večiti derbi” è uno dei derby più accesi e pericolosi della storia del calcio. Nel lontano 2000 è stato battuto ogni record: dopo 38 secondi di gioco i bianconeri segnano e le due tifoserie decidono che può bastare così, invadendo il campo per suonarsele di santa ragione. Partita sospesa e tutti a casa.

Boca Juniors-River Plate

Quello tra “Boca” e “River” è il derby più famoso di tutta l’Argentina. Una rivalità che appena due anni fa è culminata con la finalissima di Coppa Libertadores, che ha visto trionfare il River Plate, con tanto di tifosi che hanno celebrato un goliardico funerale al Boca Juniors. Anche in questo caso, abbiamo uno scontro tra una classe borghese e una classe operaia; da una parte ci sono gli “xeneixes”, immigrati genovesi fondatori del Boca Juniors, dall’altra invece i ricchi inglesi, che mettono in piedi il River Plate. Ed è proprio quello tra Boca Juniors e River Plate a vincere la classifica dei derby più caldi del mondo.

fonte immagine: https://www.footballnerds.it/la-bombonera-prima-di-boca-juniors-river-plate/