I risultati dei preliminari di Champions League. Italiane qualificate

I risultati dei preliminari di Champions League

Dopo quella del Celtic, eliminato dal Ferencvaros al secondo turno preliminare, la Champions League registra un’eliminazione ancora più clamorosa visto che la squadra in questione era da anni una protagonista della fase a gironi. Si tratta del Benfica, sorpreso dal Paok nella gara secca che ha deciso le qualificate per gli spareggi di fine mese. Di Giannoulis e del grande ex Zivkovic le reti dei greci, inutile il gol del 2-1 di Rafa Silva arriva al 93′, che sa di beffa finale. I risultati dei preliminari di Champions League.

Il Paok ora se la vedrà con il Krasnodar. Nelle altre partite, la Dinamo Kiev ha battuto 2-0 l’Az e ora affronterà il Gent, vincitore 2-1 sul Rapid Vienna. I risultati dei preliminari di Champions League. Tra le altre grandi big escluse dalla fase a gironi, c’è anche la Stella Rossa, sconfitta ai calci di rigore dall’Omonia, squadra cipriota. Eliminata dalla competizione anche la Dinamo Zagabria, sconfitta dal Ferencvaros. Sono stati eliminati anche gli svizzeri dello Young Boys, sconfitti per tre a zero dal Midtjylland. Il Molde si impone per zero a uno sul Quarabag, che si ritrova cosi escluso dalla fase a gironi della Champions League.

Le italiane già qualificate

Quest’anno, per quanto riguarda la Champions League, nessuna squadra italiana dovrà passare dal turno preliminare. Juventus, Inter, Lazio e Atalanta sono infatti già qualificate alla fase a gironi della competizione. Dovrà invece passare dal turno preliminare, il Milan di Gennaro Gattuso, per accedere alla fase a gironi della Uefa Europa League. I rossoneri dovranno vedersela contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Sulla carta non dovrebbero esserci grossi problemi, ma l’emozione di tornare a giocare una gara europea potrebbe rappresentare un problema per i ragazzi di Stefano Pioli. Riuscirà il Milan ad accedere alla fase a gironi della Uefa Europa League, o sarà clamorosamente eliminata?

