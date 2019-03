I soldi nel pallone: ecco le squadre più ricche del mondo. Stilata la classifica dei club calcistici con il fatturato più elevato secondo il 22° report di Deloitte Football Money League 2019

Si sa che i soldi nel pallone girano e anche parecchio visto gli stipendi elevati dei calciatori; ma una società di calcio non è solo pagare gli atleti bensì un mondo anche sociale che gli ruota intorno.

Secondo il Deloitte Football Money League 2019, è il Real Madrid il club che fattura di più al mondo con 750 milioni di euro mentre nessuna società italiana è presente nella top ten.

I soldi nel pallone: il fatturato dei primi 20 club è cresciuto del 6% nella stagione 2017/18 fino a raggiungere un totale record di 8,3 miliardi di euro

Quello del Real Madrid è un primato che tocca per la dodicesima volta, l’ultima fu nella stagione 2014/2014(750,9 milioni di euro).

Il dominio spagnolo non finisce qui perché al secondo posto c’è il Barcellona con 690,4 milioni di euro di entrate finanziarie.

Terzo gradino del podio invece per il Manchester United 666 milioni di euro; squadra inglese che perde il primato dello scorso anno e che viene anche scavalcato dal Barca.

Le prime tre squadre dimostrano come abbiano generato ricavi per 2,1 miliardi: più che raddoppiato quindi il dato delle prime tre squadre in classifica 10 anni fa (stagione 2007/2008).

Sul fatturato complessivo di 8,3 miliardi dei 20 club della Money League la fanno da padrona i diritti radiotelevisivi pari al 43% di tutti i ricavi.

In realtà, in proporzione, aumenta la percentuale di fatturato derivante dagli accordi commerciali (ora rappresentano il 40% rispetto al 38% dell’anno passato).

E in Italia, quanti soldi nel pallone girano? Juve, Milan e Inter con la sorpresa Roma e l’assenza del Napoli (21° posto)

Tra i primi 20 club ci sono quattro squadre italiane:

Juventus : 394,9 milioni di euro, è all’11° posto e per la prima volta la squadra torinese è fuori dalla top ten;

: 394,9 milioni di euro, è all’11° posto e per la prima volta la squadra torinese è fuori dalla top ten; Inter : 280,8 milioni che la fanno salire di una posizione rispetto allo scorso anno, rimarcando la crescita costante con il cambio di proprietà;

: 280,8 milioni che la fanno salire di una posizione rispetto allo scorso anno, rimarcando la crescita costante con il cambio di proprietà; Roma : 250 milioni di fatturato che le valgono il 15° posto subito sotto i nerazzurri; posizione meritata grazie alle prestazioni in campo che le sono valse le qualificazioni alla Champions League;

: 250 milioni di fatturato che le valgono il 15° posto subito sotto i nerazzurri; posizione meritata grazie alle prestazioni in campo che le sono valse le qualificazioni alla Champions League; Milan: 207,7 milioni di euro e un piazzamento al 18° posto frutto di un ritorno nella Uefa Europa League e di nuovi accordi commerciali.

