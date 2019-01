Infortunio Bonucci, ecco le ultimissime sul difensore

Infortunio Bonucci, ecco le ultimissime. Il difensore della Juventus ha una distorsione alla caviglia

Infortunio Bonucci ieri sera nella partita dell’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi: si tratta di una distorsione della caviglia destra.

Il problema principale è che vi è un interessamento della capsula legamentosa. Insomma un bel problema per la Juventus. Allegri, in merito a questa situazione, ha glissato dicendo di attendere gli esami strumentali.

Inoltre ha precisato di avere in rosa Chiellini, Rugani, Caceres e l’adattabile De Sciglio. Ovviamente in attesa del rientro di Barzagli e dello stesso Leonardo Bonucci. Questa la realtà dei fatti.

Cosa rischia Leonardo Bonucci

Il difensore juventino pare che dovrà stare lontano dai campi di gioco per circa 30 giorni. Leonardo è già in palestra, tanto che sui social ha già postato una foto che lo ritrae al lavoro per tentare un recupero record.

Non sarà impresa semplice ma il difensore viterbese, come sempre, proverà a superarsi.

Le prime notizie parlavano di un mese di stop, e quindi sarà un’assenza sicura nel big match di Champions League. Dovrebbe saltare la partita di andata contro l’Atletico Madrid.

Potrebbe rientrare contro il Napoli il San Paolo, nella partita di serie A forse più importante.

Infortunio Bonucci, le ultimissime sulla situazione di salute del difensore

Bonucci non ci sta e crede di poter lavorare per tentare un recupero record. Lui contro i colchoneros vuole esserci. Vuole essere sul rettangolo verde, vuole combattere per continuare a coltivare il sogno di tutta la Juventus e dei suoi tifosi.

Nei prossimi giorni dopo le prime terapie del caso e gli esercizi in palestra, Bonucci verrà sottoposto ad altri esami per comprendere come procede il suo recupero.

Intanto tornando all’Atletico Madrid, l’ex Alvaro Morata si é accasato ai colchoneros. Grande acquisto per gli spagnoli, che lo schiereranno subito contro la Juventus. I bianconeri sono avvisati.