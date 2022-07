Isola dei Famosi, Luca Daffré: “Ho capito di sbagliare….”. La confessione

Isola dei Famosi, Luca Daffré e la mancanza di cibo

In Honduras i naufraghi hanno sofferto la fame. Non è stato escluso da questa problematica anche Luca, nonostante sia entrato quando il gioco era avviato da diverse settimane. Al riguardo ha raccontato la sua esperienza a Super Guida Tv: “Momenti difficili non ne ho avuti molti. Non ho avuto delle discussioni esagerate. Le prime settimane sono state quelle più dure perché fai fatica ad abituarti a quella condizione di fame. Ricordo i crampi dalla fame di notte. Il confort del bagno che non hai, forse è quella la cosa che più mi è mancata: il bagno, fare una doccia con acqua e bagnoschiuma, quando sono uscito ho fatto otto docce di seguito. Quando si va all’isola si pensa solo alla fame e non agli altri confort che ti mancheranno. Quando sei li non vedi l’ora di uscire, poi quando vai via ti manca l’isola. Le persone che più mi sono mancate sono la mia famiglia e i miei amici.”