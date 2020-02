Jack Devecchi, le considerazioni sul Coronavirus

Jack Devecchi, giocatore della Dinamo Sassari ha dato la sua opinione sul Coronavirus. L’emergenza sanitaria che sta colpendo l’Italia ha bloccato anche il campionato di basket italiano, visto che la giornata in programma questa settimana non si è giocata. In un’intervista rilasciata alla La Nuova Sardegna, il giocatore originario di Graffignana, vicino alle zone rosse colpite dall’emergenza, ha affermato: “Fa più paura un avversario sotto canestro. Non sono assolutamente spaventato. Sono stato a casa fino a venerdì scorso. Domenica il governo ha disposto la quarantena e io ho avvisato lo staff della Dinamo anche se non avevo nessun sintomo. Per me l’unico disagio è non poter andare a far visita alla mia famiglia nelle prossime settimane. Graffignana non è nella zona rossa, ma c’è una sorta di coprifuoco: chiese chiuse, bar e ristoranti con le serrande abbassate dopo le 18 e pochissima gente in giro; mia madre sta andando a messa in una cittadina limitrofa”.

Jack Devecchi e la Dinamo pronti per tornare sul parquet

Dopo il rinvio dell’anticipo della Dinamo Sassari contro Cantù per via del Coronavirus, la squadra di coach Pozzecco dovrebbe scendere in campo in Champions League nel corso della settimana. Mercoledì 4 marzo infatti, è in programma la sfida Dinamo Sassari- San Pablo Burgos. Il match è valevole per gli ottavi di finale della Champions League di Basket. La palla a due scatterà al PalaSerradimigni alle ore 20.30. Al momento salvo altre restrizioni dovute al Coronavirus, il match si giocherà.

Questo il calendario completo degli ottavi di finale:

Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR) – Peristeri winmasters (GRE)

Casademont Zaragoza (ESP) – Lietkabelis (LTU)

ERA Nymburk (CZE) – Teksüt Bandirma (TUR)

Türk Telekom (TUR) – Besiktas Sompo Sigorta (TUR)

Iberostar Tenerife (ESP) – Filou Oostende (BEL)

Dinamo Sassari (ITA) – San Pablo Burgos (ESP)

JDA Dijon (FRA) – Nizhny Novgorod (RUS)

AEK (GRE) – Telekom Baskets Bonn (GER)

Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/dinamosassariofficial