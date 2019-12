Juve mercato caldo e possibile cambio modulo?

Juve mercato caldo dopo i problemi emersi nelle ultime uscite di campionato. Un pareggio contro il Sassuolo, la sconfitta di Roma. Insomma, un punto in due partite. Roba non da Juve. Sono partiti già una serie di processi mediatici, che parlano di una possibile fine di un ciclo. Adesso gli uomini di Sarri avranno l’opportunità, di ripartire e zittire tutti. Come? Con il solito metodo conosciuto: vincere e inanellare risultati positivi. Servirà vincere le prossime due gare di campionato, prima della pausa natalizia. Senza dimenticare, che nessuno in casa bianconera, vuole perdere il primo trofeo nazionale. Il 22 la Juve si gioca la Supercoppa contro la Lazio.

Juve mercato caldo per gennaio

La dirigenza juventina ha capito che, nel reparto di centrocampo, la coperta è davvero troppo corta. Situazioni contingenti hanno reso il reparto davvero poco affidabile. Pjanic e Bentacur sono le certezze. Matuidi ed Emre Can hanno un rendimento altalenante, Rabiot e Ramsey a causa degli infortuni sono due UFO, Khedira invece ha pause lunghissime a causa di problemi fisici. A gennaio potrebbe partire Emre Can, mentre Rabiot e Khedira potrebbero lasciare a fine stagione. I bianconeri hanno necessità, di un’iniezione importante nel settore nevralgico del campo. Paratici ci sta già lavorando.

I nomi che circolano, e cambio modulo

Il nome che circola con forza è Ivan Rakitic. Il croato potrebbe essere l’uomo tecnico, che può servire per fare fare il salto di qualità al reparto. Paratici forse affonderà il colpo, e sistemerà un centrocampo con poche idee. In questo momento di difficoltà, anche nel numero degli uomini a disposizione, Sarri potrebbe cambiare il modulo. Si potrebbe tornare al vecchio 3-5-2 o 3-4-1-2. Ciò consentirebbe di fare salire Cuadrado e Alex Sandro sulla linea dei centrocampisti, e lanciare uno tra Rugani o Demiral, insieme a De Light e Bonucci. In questo modo si potrebbe superare la penuria di uomini a centrocampo. La formazione anti Udinese potrebbe essere: Szczesny, De Ligt, Bonucci, Demiral, Danilo, Emre Can, Matuidi, Alex Sandro, Dybala (Ramsey), Ronaldo, Higuain. In questo modo potrebbero giocare insieme in avanti anche i tre tenori.

