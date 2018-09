Juventus-Sassuolo 2-1: il primo gol in Serie A di Cristiano Ronaldo arriva al 50’ un tocco facile sotto porta, il secondo al 65’ in contropiede, lanciato da Emre Can. Accorcia nel finale Babacar.

Juventus-Sassuolo 2-1. E’ arrivato il momento di Cristiano Ronaldo. L’incantesimo si rompe proprio nello Juventus Stadium: dopo 319 minuti di Serie A, Cristiano Ronaldo segna il primo goal con la casacca bianconera. Passa meno di un quarto d’ora e il fenomeno si ripete. Una doppietta per iniziare a prendere confidenza con il nuovo mondo e questo calcio italiano e tenere la Juventus in cima al campionato a punteggio pieno. Tutto lo Juventus Stadium urla e ripete il suo nome, accompagnando la tipica esultanza di CR7, abbracciato da tutti i compagni. In tribuna sorridono anche la compagna Georgina e il primogenito. I dirigenti se la ridono quasi a voler dire finalmente è arrivato. La maledizione si è interrotta, quindi, dopo occasioni, deviazioni,parate dei portiere avversari. La prima firma di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus è la più semplice del mondo, con un tocco a porta praticamente vuota. Mentre la seconda è stata la ciliegina sulla torta di un contropiede corale perfetto, avviato dal brasiliano da poco subentrato a Mandzukic, Douglas Costa e rifinito da Emre Can. Il fattore Ronaldo inizia a pesare, dunque, in una gara complicata per i bianconeri fino al termine. Con Babacar anche lui subentrato a partita in corso dimezza lo svantaggio nel recupero. La follia di Douglas Costa che rovina la sua ottima mezz’ora con un’espulsione per uno sputo abbastanza plateale all’attaccante Di Francesco.

Juventus, il primo gol italiano di Cristiano Ronaldo è contro il Sassuolo

La tanto sospirata prima rete italiana di Cristiano Ronaldo arriva al 50’ di Juventus-Sassuolo, sugli sviluppi di un angolo, e anche se non è una giocata del suo repertorio, lo Juventus Stadium esplode. Parte tutto dal solito croato Mandzukic per Khedira che viene anticipato; sugli sviluppi del corner Ferrari rischia l’autorete colpendo il palo, sul rimbalzo con Consigli ormai spiazzato Cristiano Ronaldo di destro firma la sua prima rete in Serie A. Grande l’esultanza con tutti i compagni e una corsa per l’abbraccio a mister Allegri.



