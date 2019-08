La Juventus vola in Borsa grazie a Neymar

La Juventus FC vola nel listino della Borsa Italiana grazie a Neymar poi si sgonfia, in una seduta di Piazza Affari negativa

Milano, 20/08/2019 – Si infiammano i tifosi ed anche le azioni della Juventus che vola in Borsa grazie a Neymar.

In questo periodo di grande incertezza per i tanti temi che creano tensione i mercati finanziari sono caratterizzati da volatilità ed instabilità. Nella seduta appena conclusa la Borsa Italiana ha subito un calo di poco superiore il punto percentuale. Tra i pochi titoli azionari con segno positivo troviamo quello della Juventus che vola per poi sgonfiarsi ma sempre su valori ampiamente positivo.

La Juventus FC cresce nel listino azionario della Borsa Italiana grazie a Neymar: +5%

L’apertura della giornata borsistica non faceva ben sperare con il trend subito sensibilmente negativo dell’indice FTSE MIB; infatti l’indice alle 09:20 ha segnato una flessione dello 0,4%. Invece nessun tentennamento per il titolo azionario Juventus FC che già dalle prime fasi si è impennato con delle piccole correzioni fisiologiche durante il percorso. La quotazione ha raggiunto il valore massimo quando l’asticella ha toccato il valore di 1,5702 euro verso le 10:30.

L’exploit segue, usando un gergo calcistico, un gollazzo del Corriere dello Sport; infatti, riprendendo le indiscrezioni di Globo Esporte, ha annunciato l’interesse della Juventus per l’asso brasiliano Neymar. In questo periodo le voci di calciomercato circolano veloci citando varie opzioni, ma quando si è fatto il nome dell’attaccante brasiliano gli investitori hanno fatto impennare il titolo azionario. Quando si parla di società quotate in borsa bisogna fare particolare attenzione alle notizie che altrimenti potrebbero nascondere operazioni di aggiotaggio. Nel merito di questa operazione di calciomercato non ha proferito parola né il Direttore generale Fabio Paratici né altro componente dei vertici societari; dunque, dalla società non è arriva né la smentita né la conferma. A fine giornata il titolo Juventus FC ha chiuso a 1,542 euro segnando un sostanzioso +3,73%.

La Juventus vola grazie a Neymar: le prospettive del titolo

Dall’inizio del 2017 (0,3055 euro) il titolo ha iniziato una costante scalata. Ricordiamo che a fine 2017 il titolo azionario quotava 0,7645 euro ed ha chiuso il 2018 toccando il valore di 1,0620 euro. Una semplice voce di calciomercato ha portato il titolo Juventus a volare sul listino della Borsa Italiana incurante dell’indice generale. I tifosi e gli investitori aspettano la zampata che potrebbe regalare alla Juventus il titolo della Champions League. Tra gli prossimi appuntamenti da segnare in agenda c’è la riunione del CdA prevista per il 19 settembre prossimo.

