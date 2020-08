Come comunicato dalla EA Sports, la Roma su Fifa 21 sarà senza licenza ufficiale, con la partnership tra le due aziende dunque terminata. Un annuncio in un certo senso anche storico, tenendo conto della presenza della licenza dei giallorossi praticamente in tutte le edizioni moderne del videogioco.

Fifa 21, la Roma senza licenza, cosa succede adesso?

A causa della conclusione di questa partnership tra AS Roma e EA Sports, all’interno di Fifa 21 non saranno presenti le divise ufficiali, i loghi ed anche lo stadio dei giallorossi. L’impianto così come tutto il resto sarà fittizio e verrà denominato Stadion Olympik, mentre la squadra prenderà il nome di FC Roma. La buona notizia tuttavia per i tifosi capitolini, è rappresentata dalla regolare presenza dei nomi e delle facce originali dei giocatori. In aggiunta a questo, la EA ha anche confermato la normale valutazione dei giocatori all’interno dell’Ultimate Team, con valori sempre aggiornati e realistici. Una situazione analoga a quella creatasi un anno fa con la Juventus, ribattezzata a sua volta Piemonte FC, destando diverso malcontento nella tifoseria bianconera.

Accordo esclusivo in vista tra i giallorossi e la Konami

La Juventus continuerà dunque ad essere un’esclusiva di PES, così come salvo sorprese dovrebbe essere dalla prossima stagione anche l’AS Roma. Il tutto sarebbe ovviamente da ufficializzare, ma difficilmente i giallorossi rimarranno senza licenza anche nel videogioco della Konami, considerando anche il possibile danno a livello di immagine per il club. E’ atteso dunque a giorni l’annuncio dell’accordo in esclusiva tra la Roma e Pro Evolution Soccer, con i relativi dettagli e le possibili esclusive da Partner Club del videogioco. Non è da escludere tuttavia anche un’eventuale assenza di annunci e quindi la possibilità di vedere solo la conferma del club giallorosso completamente licenziato all’interno del videogioco. La Roma dunque sarà senza licenza ufficiale su Fifa, ma i tifosi salvo sorprese potranno rifarsi acquistando PES 2021.