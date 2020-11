L’AQUILA – L’Abruzzo diventa zona rossa da mercoledì 18 novembre, ma le scuole resteranno aperte. Lo ha anticipato, come riporta l’Ansa, il governatore Marco Marsilio durante una visita all’ospedale ‘San Raffaele’ di Sulmona. Ecco che cosa ha detto:

Per quanto riguarda le lezioni in presenza, Marsilio ha spiegato quanto segue:

E ancora:

“L’attuale disciplina di legge – ha aggiunto il governatore abruzzese – non consentirebbe alle famiglie di affrontare questo problema. Tenendo aperte le attività economiche e non avendo congedi parentali o bonus baby sitter, il peso che graverebbe sulle famiglie sarebbe insostenibile. Per questo, riteniamo che sia stato sufficiente un atto di responsabilità, applicando il principio di dichiarare, da mercoledì, l’Abruzzo zona rossa”.

Infine il presidente del consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha affermato:

“Oggi non siamo nelle condizioni strutturali per pensare di chiudere le scuole primarie, ovvero scuole d’infanzia-asili, elementari e prima media. Fino a quanto l’indice di contagio RT resterà al dato attuale, 1,34, non ci sono le condizioni per chiudere fabbriche o aziende, quindi i genitori devono poter lavorare tranquillamente, sapendo che i propri bambini sono in aula a svolgere le proprie lezioni, e le mamme non possono essere costrette a lasciare il lavoro per occuparsi dei più piccoli che attraverso uno schermo tentano di fare lezione a distanza e non possono materialmente farlo da soli”.