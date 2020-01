Nelle ultime ore sta circolando con particolare insistenza, una trattativa tra la Lazio e il giocatore francese Oliver Giroud, attualmente in forza al Chelsea. Il calciomercato di gennaio ci ha nel corso degli anni abituati a colpi a sorpresa davvero eclatanti, ma quello tra la Lazio e Oliver Giroud, inizia a farsi davvero difficile. Lazio-Giroud le ultime sulla trattativa.



Lazio-Giroud: le ultime sulla trattativa

La Lazio ha offerto 3,5 milioni a stagione all’attaccante, con un contratto fino al 2022. Cifra che serve per cercare di allontanare la concorrenza del Tottenham che avrebbe dalla sua però un vantaggio logistico perché il giocatore non sarebbe costretto a lasciare Londra. Attenzione anche all’inserimento del PSG che si sarebbe mosso nelle ultime ore e che rischia di scatenare un’asta per il calciatore. In tutto ciò è atteso l’ok del Chelsea che ha tutto l’interesse affinché un’asta invece si scateni. Al momento l’offerta della Lazio è stabile a 3,5 milioni a stagione. L’accordo con il Chelsea non è totale, c’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. Il giocatore ha l’accordo economico con la Lazio. Ma la moglie non è convinta del trasferimento a Roma e preferirebbe rimanere a Londra dove vive da diversi anni. Questo il vero grande ostacolo che separa le parti. La Lazio sta cercando di mediare, di convincere Giroud e famiglia. Il tempo stringe. Il Guardian parla anche di un interessamento del Newcastle. La Lazio ancora spera, la strada che porta a Giroud non è ancora chiusa. Ci sono difficoltà oggettive, perché il Chelsea non apre alla cessione, a meno che non arrivi un nuovo attaccante alla corte di Frank Lampard, che con tre competizioni da giocare, non sembrerebbe disposto a privarsi di un attaccante. Tutto si deciderà quindi nella giornata di venerdì, quando la Lazio e i suoi tifosi metteranno finalmente la parola fine su quella che già sta per diventare una vera e propria telenovela.

Fonte immagine: www.ilmessaggero.it



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di