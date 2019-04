Le nuove banconote da 100 e 200 euro presto in arrivo. Entreranno in circolazione le nuove banconote della serie ” Europa”. A Maggio, infatti i nuovi tagli da 100 e 200 euro, con un effige di una divinità ellenica faranno parte del mondo monetario internazionale. I nuovi biglietti avranno caratteriste studiate di proposito, per migliorare sicurezza e resistenza. Lo ha annunciato di recente la Banca Centrale Europea. Questa manovra fa parte di un progetto già avviato da tempo sulla moneta da 5 Euro. Denaro già immesso nel mercato da tempo. I nuovi Biglietti di banca, la cui resistenza è illustrata dal sito della Bce, saranno indistruttibili alle alte temperature. Potranno addirittura essere stirati, immersi nell’acqua e accartocciati senza per questo subire danni. Richiameranno insomma le stesse qualità dell’attuale banconota da 50 euro, già in uso. Avranno anche elementi attuali difficili da falsificare, ritratti nella filigrana e nell’ologramma.

Le nuove banconote da 100 e 200 euro presto in arrivo. Le caratteristiche

Il prossimo 28 Maggio le banconote da 100 e 200 euro piano, piano andranno a sostituire le vecchie. Secondo la BCE, i nuovi tagli offrono di gran lunga maggiore sicurezza delle precedenti. Una caratteristica non di poco conto visto, che avrà conseguenze davvero importanti. Infatti, dovranno essere sostituite meno frequentemente. Questo per ridurre sensibilmente i costi di produzione già alti in passato. Inoltre, avranno anche un minore impatto sull’ambiente. In un video postato su You tube, sono già illustrate tutte le qualità dei nuovi biglietti.

L’ologramma per scoprire se sono vere

Un ologramma con satellite ( apposto nella parte superiore della striscia argentata) è la nuovissima innovazione della banconota stessa. Muovendole, poi appare il simbolo, che ruota attorno al numero. Il simbolo si distingue più chiaramente se esposto alla luce diretta. Un’altra novità è data dal colore verde smeraldo, cioè la cifra brillante nell’angolo inferiore sinistro produce una luce in senso verticale. Il numero cambia colore passando dal verde smeraldo al blu. Infine, nella progettazione la Bce ha collaborato strettamente con persone che hanno problemi di vista. La nuove banconote infatti dovranno agevolare i cittadini con problemi visivi. Lungo il bordo, dei biglietti di banca vi sono segni percettibili al tatto per ogni tipo di taglio.

Foto fonte: pixabay