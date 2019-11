Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio e diretta Tv

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio. Archiviata la pausa per le nazionali, è tempo di tornare in campo con la Serie A. Ecco quindi le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio: la squadra di Simone Inzaghi affronterà in trasferta il Sassuolo, che non sta attraversando un bel momento, al contrario dei biancocelesti, che invece sono in piena volata Champions. Ecco quindi le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio. Da una parte una squadra che deve vincere per iniziare a trovare una propria identità, dall’altra invece, una Lazio che deve vincere per continuare sulla buona strada il percorso che per ora la vede lanciata verso l’europa che conta, quella della Uefa Champions League.

QUI SASSUOLO- De Zerbi dovrà fare i conti con lo stop di Defrel. Attacco dunque quasi obbligato, vista pure l’assenza per infortunio di Berardi. Giocheranno Djuricic, Boga e Caputo in fase offensiva. Teoricamente può rientrare Obiang dopo la squalifica ma il calciatore è in ballottaggio con l’esperto Magnanelli. In difesa invece confermato Toljan, assieme a Marlon, Romagna e Kyriakopoulos.

QUI LAZIO- Ballottaggio in difesa per Luiz Felipe, non certo della titolarità: insieme a lui Inzaghi valuta Bastos e Patric. Radu dovrebbe invece tornare senza problemi, così come non dovrebbe mancare a centrocampo Lucas Leiva. Impossibile attualmente fare a meno di Immobile, nonostante la botta accusata nella partita contro l’Armenia in nazionale. Al suo fianco Correa. Sempre certa invece la titolarità di Acerbi, che dopo il goal con la maglia della nazionale, vorrà sicuramente ripetersi contro la sua ex squadra. Pronto a subentrare a gara in corso, Jordan Lukaku, che dopo il lungo periodo di stop dovuto all’infortunio, sta pian piano recuperando la condizione fisica di un tempo. Per i biancocelesti l’unico indisponibile è Adam Marusic.



Probabili formazioni di Sassuolo-Lazio e diretta Tv

Sassuolo-Lazio sarà visibile solo ed esclusivamente sulla Pay-Tv di Sky, al canale 251 del satellitare. Appuntamento quindi alle 15:00 per la diretta di Sassuolo-Lazio.



