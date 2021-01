INSIEME PER CONVENIENZA – La sensazione è che Conte rimanga all’Inter perché l’Inter è schiava di Conte. Il Covid ha messo in ginocchio l’economia del calcio mondiale e Zhang non ha altri soldi per pagare Allegri e congedare il tecnico salentino. Si prosegue, dunque, con questo finto sorriso stampato in faccia. Almeno per il momento. Con Zhang e Marotta che vorrebbero alzare un trofeo e con Conte che si concentra sul percorso, chiedendo anche ai suoi di non ascoltare sirene ammalianti. Il campionato è ancora lungo, non gli mancherà il tempo per trovare altre soluzioni. Capello, per esempio, gli ha consigliato di cambiare modulo.