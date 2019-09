Marche: Mostre per Leonardo e per Raffaello quasi 30.000 visitatori. Successo di visitatori per le tre mostre nelle Marche che omaggiano Leonardo e Raffaello a Fano, Pesaro e Urbino. Oltre 29.628 presenze registrate fino ad oggi nelle tre sedi, visitabili con un biglietto unico. Continuano le visite guidate e laboratori nei fine settimana; molte le proposte didattiche attivate per le scuole.

Marche: Mostre per Leonardo e per Raffaello quasi 30.000 visitatori

FANO, Museo del Palazzo Malatestiano, Sala Morganti . Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato. Alla ricerca dell’armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico

PESARO, Palazzo Mosca – Musei Civici. Agostino Iacurci. Tracing Vitruvio. Viaggio onirico tra le pagine del De Architectura

URBINO, Palazzo Ducale – Sale del Castellare. Da Raffaello. Raffaellino del Colle

È stata un’estate di grande successo per le Mostre per Leonardo e per Raffaello a Fano, Pesaro e Urbino, che stanno registrando ogni giorno un significativo aumento di visitatori. Il positivo bilancio è di oltre 29.628 presenze, a testimoniare il forte interesse di questo evento che racconta due geni del Rinascimento italiano. Dai disegni di Leonardo al De Architectura di Vitruvio, dalla delicatezza di Raffaellino del Colle alle visioni oniriche di Agostino Iacurci.

Le tre mostre, che terminano il 13 ottobre, sono un racconto straordinario nell’arte e nella storia. A Fano si celebra “Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato. Alla ricerca dell’armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico” al Museo del Palazzo Malatestiano, Sala Morganti, a cura di Guido Beltramini, Francesca Borgo e Paolo Clini. A Pesaro Marcello Smarrelli porta a Palazzo Mosca – Musei Civici “Agostino Iacurci Tracing Vitruvio. Viaggio onirico tra le pagine del De Architectura”. Vittorio Sgarbi anticipa al Palazzo Ducale di Urbino, nella Sala del Castellare, i festeggiamenti di Raffaello con “Da Raffaello. Raffaellino del Colle”, omaggio ad uno dei suoi più fedeli seguaci.

Grande partecipazione in questi mesi anche agli eventi collaterali nelle tre mostre, che hanno registrato numeri importanti di presenze, tra spettacoli, visite a tema, attività esperienziali e laboratori per famiglie. Ultimo appuntamento in calendario a Fano è per venerdì 20 settembre, alle ore 21, con una nuova visita guidata alla mostra insieme con il curatore Paolo Clini.

MOSTRE VISITABILI FINO AL 13 OTTOBRE 2019

In occasione della riapertura della scuola, inoltre, sono state attivate molte proposte didattiche con laboratori e visite dinamiche alle mostre di Fano e Pesaro, dedicate a studenti di ogni età, sia delle scuole primarie che secondarie. Alla mostra di Fano si sperimentano le macchine di Leonardo da Vinci che racconta i suoi misteri e codici segreti. Sarà affrontata anche la storia della Fano romana ai tempi di Vitruvio.

La mostra a Pesaro, invece, è l’occasione per cimentarsi con il linguaggio surreale e magico di Agostino Iacurci, con le forme architettoniche e con l’uomo Vitruviano che descrive le proporzioni del corpo umano in forma geometrica. Tra le proposte anche l’esperienza teatralizzata con Marco Vitruvio Pollione in persona.

Nei fine settimana è possibile arricchire la visita delle mostre con percorsi guidati o laboratori per i più piccoli. A Fano ogni domenica e festivi sono attive le visite guidate individuali alle 19 (3 euro). Su prenotazione in data a scelta, le attività speciali “Il lato oscuro di Leonardo e Vitruvio”, “Caccia al mistero di Leo: la pagina mancante” ed “Escape room: Leonardo e il codice”.

Le mostre nel dettaglio

A Pesaro, con prenotazione il sabato alle 17, sono proposti i laboratori didattici “Sogni di forme e di architetture” (4 euro); sempre il sabato alle 18 le visite guidate individuali (3 euro).

Ad Urbino ogni sabato, domenica e festivi sono attive le visite guidate individuali alle ore 11 e 17 (3 euro).

Le tre mostre, visitabili con un biglietto unico, rientrano nel progetto diffuso e messo in campo di concerto dai tre Comuni nell’ambito delle celebrazioni promosse dal MIBAC per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci nel 2019 e di Raffaello Sanzio nel 2020. Con il ciclo “Mostre per Leonardo e per Raffaello” le tre città tornano unite nel rendere omaggio ai due grandi geni del Rinascimento, con una valorizzazione policentrica del patrimonio locale, favorevole alla formazione di un’identità culturale e allo sviluppo turistico.

Le mostre di Fano e Urbino sono corredate, inoltre, da un pregevole catalogo, edito rispettivamente da Marsilio e Maggioli Editore, con approfondimenti sulle straordinarie opere esposte e sugli studi condotti in merito.

Il progetto Mostre per Leonardo e per Raffaello è realizzato con il sostegno della Regione Marche, del Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, del Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, del Centro Studi Vitruviani di Fano, dell’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani e l’organizzazione curata da Sistema Museo.

Fonte: l’Ufficio stampa -> visita il sito delle mostre per tutti i dettagli

