Max Allegri raddoppia: tra libro e Juve

Max Allegri potrebbe essere il nuovo Ferguson

Max Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni importanti al Corriere della Sera, a margine della prossima presentazione del suo libro.

Durante questa chiacchierata il tecnico livornese ha espresso alcuni concetti. Il primo dei quali è relativo ad una sua futura permanenza a Torino, sponda bianconera.

Il mister, a tal proposito, è stato abbastanza chiaro.

“Non so se rimarrò Torino, anche se un ruolo alla Ferguson mi piacerebbe”, queste le sue dichiarazioni.

Avere e rivestire un ruolo alla Alex Ferguson significherebbe restare in bianconero per tanti anni; un’idea che all’attuale tecnico Massimiliano Allegri non dispiacerebbe per niente.

L’opinione dei tifosi bianconeri sul mister

I supporters juventini circa una sua permanenza a Torino sono abbastanza divisi.

Ci sono infatti due schieramenti ben precisi: quelli a favore di una sua permanenza, e quelli assolutamente contrari.

Sui social network spesso si discute di questo tema: chi non vorrebbe la sua permanenza, ha fatto anche dei nomi per una sua eventuale sostituzione. I più graditi sono Guardiola, Conte e Deschamps.

Quelli pro Allegri invece sono contenti del suo operato, visto che comunque ogni anno si vincono due o tre trofei. Veramente risultati importanti.

A tutti però manca la Champions League, coppa che a Torino manca addirittura dal lontano 1995.

Il calcio è una cosa semplice

Questo è un concetto che Massimiliano Allegri esprime spesso.

Un pensiero sul quale non ci sentiamo di dissentire. Troppo spesso oggi si sente parlare di questo gioco, come se fosse una scienza.

Troppo spesso infatti sentiamo frasi e termini incredibili, per descrivere un’azione o uno schema di gioco.

“Il calcio invece è una cosa semplice, e sentirne parlare in certi termini, mi manda fuori di testa”. Queste le parole del mister labronico, come dargli torto?

Fonte news https://amp.sportmediaset.mediaset.it/news/219/1269219.html

Fonte foto: Pagina Facebook Ufficiale Juventus F.C.